A videó elég egyértelmű az eseményeket tekintve, az okok azonban még vizsgálatra várnak. A Weibo nevű közösségi oldalon felbukkant felvételen az látszik, hogy a fehér kocsiból füst szivárog, majd az autó másodpercekkel később felrobban és teljesen kiég.

A Tesla azonnal reagált, közleményük szerint a helyszínre küldenek egy csapatot, ami a hatóságokkal együttműködve fogja kivizsgálni az esetetBármi is legyen a vizsgálat eredménye, az eset igen fájó lehet a Tesla számára, hiszen a nagy vásárlóerőt képviselő kínai piacon történt, és a közösségi médiában már rengeteg negatív vélemény terjed, függetlenül az okoktól.

Aftermath hopefully we will hear from Tesla what truly happened. pic.twitter.com/DuFi0pW9dk

— Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) April 21, 2019