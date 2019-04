A Tesla sok szempontból különc autógyártó és autóértékesítő vállalat, így az első hazai Tesla-szalon is másképp működik, mint a többi márkánál. Olyannyira, hogy ez nem is a szó klasszikus értelmében vett autószalon vagy autókereskedés, sokkal inkább egy bemutatóterem, ahol a vevők megnézhetik a kocsikat, ki is próbálhatják azt, amelyikből épp van bent tesztautó, de a megrendelés már máshogy megy, mint másutt. A Tesla üzletpolitikája szerint a vevők csak saját maguk rendelhetik meg a kiszemelt modellt (illetve Modelt :-), de ez sok magyar vevőjelöltnek több szempontból is problémás dolog – volt eddig.

A Petőfi híd pesti lábánál nyílt meg az első hazai Tesla-bemutatóterem (Lechner Ödön fasor 1.)

A legtriviálisabb probléma a nyelv, a legkomolyabb pedig a finanszíroztatás eddigi nehézkessége, sőt: lehetetlensége. És ez a két szolgáltatás az, amelyben az egyebek mellett prémiumautók lízingelésére specializálódott Universal Leasing nevű hazai cég meglátta az üzleti lehetőséget. A Tesla európai központját persze már korábban is megkeresték magyar autókereskedők, de ezekkel a vállalatokkal üzletpolitikai okokból nem is hajlandó foglalkozni a Tesla.