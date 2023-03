A nemzetközi bemutatón sokat kacagtunk a sajtóanyagban használt “tudatos gubó” kifejezésen, amivel az autó belsejének otthonosságát próbálták lefesteni a szövegírók. Nyilván az ázsiai kultúrában más érzések kapcsolódnak a selyemgubóhoz, mint Európában, de próbáljuk meg megérteni mire gondolt a költő: lágyan körbe ölelő, biztonságot jelentő, kellemes, otthonos helyre. Semmikép sem a bebábozódás alatt elfolyósodó belső szervekre, szövetekre és az átalakulásra asszociáljunk a szó hallatán, bár a cifra pillangóként kikelés még akár vonzó dolog is lehet.

Szóval az Ioniq 6 belseje kellemes hely, és főleg rettentően tágas. Elöl általában egyik autó sem szokott szűk lenni, de a hátsó üléssorban már elfogy a nagyvonalúság. Na, itt nem. 190 centiméteres magassághoz belőtt vezetőülés mögött még közel egy arasznyi hely volt a térdem és a vezetőülés háttámlája között. Igaz, gyorsan süllyedő tetőív miatt a fejem már súrolta a tetőkárpitot.

Az ülőlapot alacsonyra építették, így akinek hosszabbak a lábai, annak nem szolgálnak elég alátámasztással. Cserébe a kárpitok kellemes tapintásúak, az ülések puhák, kényelmesek, és jól is néznek ki, és ülésfűtést is kapcsolhatnak a második sorban ülők, ha ehhez van kedvük. Sőt, az anyósülést hátulról is mozgathatják – gombokkal – ha nem volna elég lábnál akkora hely, ahová egy mosógép is befér.

Műszerfala természetesen digitális, a szélesvásznú, hatalmas felület egy 12,3 colos érintőképernyős infotainment kijelzőből és egy 12,3 colos digitális műszeregységből áll össze. Klímakonzolja szintén érintésérzékeny felületet kapott, de maradt benne néhány valódi gomb is a fontosnak tartott funkcióknak. USB C és A típusú csatlakozók mellett vezeték nélkül is tölthető benne a telefon, vagy egyéb mobil eszköz, a menet közben hasznosnak vélt dolgok tárolására pedig kisebb nagyobb rekeszek, üregek és a fiókszerűen kihúzható kesztyűtartó szolgál.

Az első ajtók annyira elegánsak, egy ívvel megrajzoltak, hogy valószínűleg nem akarták összerondítani ablakemelőkapcsolókkal, így azok a középkonzolon találhatóak. Fura, mert míg a Dacia még kifejezetten low budget korszakában ezek azért kerültek középre, mert így olcsóbb volt – aztán később visszakerültek rendes helyükre, az ajtóra – itt nem hiszem, hogy a spórolás volt a fő szempont. Tagadhatatlan, hogy így tényleg nagyon letisztultak a recés borítású, sötétben színes hangulatvilágítással megfestett ajtók. Az utastérben környezetbarát és újrahasznosított anyagok egyaránt feltűnnek, így PET palackból és halászhálóból is készültek berendezési tárgyak.

Csomagtartója 401 literes, van a padló alatt is egy kis rekesz és kiviteltől függően az autó orrába is lehet pakolni, vagy nagyjából egy töltőkábelnyi, vagy az összkerekes változatban csak jelképes kiterjedésű cuccokat.