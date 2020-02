Bentről a Honda e kicsit olyan, mint a BMW i3-asa, illetve annak valamelyik gazdagon felszerelt változata. Csak itt alapáron jön a kellemes, otthonos hangulat, ami leginkább egy nappalit idéz. Van egész hitelesre sikerült faberakás, klassz textúrájú és tapintású kárpitok és persze rengeteg tér és fény, kényelmes ülésekkel. A fel-le, előre-hátra állítható kormány mögött kezdődik az összesen öt darab monitorból álló kijelzőtenger, amiket még kezelni is élvezet. Az egyik legokosabb mutatvány, hogy az egymástól függetlenül bizgerélhető funkciók képe egy mozdulattal felcserélhető.

Magyarul, ha a jobb egyben ülő végre beállította a navit, akkor egy mozdulattal átlökheti azt a vezetőhöz. Boszorkányság. De ha a sofőr egyedül utazik, akár beszélhet is a műszerfalban lakó figurához, az pedig még részinformációkból is egész jó hatékonysággal próbálja meg kitalálni, mit is akarnak tőle. Extra jó pont jár azért, hogy a végtelen sorban húzódó monitortenger között is megtartottak egy hagyományos, tekerős-gombos-kapcsolós klímakonzolt, nem menükben, érintő-képernyőket simogatva kell beállítani, hogy hány fok legyen az autóban.

Belseje kisautóhoz mérten kifejezetten szellős, van hely kéznek, lábnak, vállnak, fejnek. Legalábbis az első sorban. Eggyel hátrébb ülve 190 centivel a tető már közel van, és igazából a lábtér is csak akkor elég, ha nem egy hasonló hosszú figura vezeti az autót. De városon belül bőven kibírható, világ körüli útra meg nem ezzel kell menni.

Csomagtartója 171 literes, ami nagyjából egy hátizsákkal és egy gurulós bőrönddel azonnal megtelik. A hátsó ülések háttámláját lehajtva 571 liternyi teret lehet belakni, ha pedig tetőig pakol valaki, nemcsak az ablak vonaláig, akkor 861 liternyi térbe halmozhat poggyászokat. Van még kicsike kesztyűtartó, a kartámaszból előcsalogatható pohártartó, egy apró zseb a lábtérben, közvetlenül a 12 voltos, USB és HDMI csatlakozó és a 230 voltos – 1500 W terhelhetőségű – konnektor alatt. A minőségérzet jó, bármihez is érünk kellemes tapintású, puha, klassz minőségű anyagnak érződik.

A Honda e-ben a külső tükrök helyett is kamerák mutatják meg a külvilágot, ami egyelőre nem igazán elterjedt megoldás, a Honda e-n kívül még az Audi e-tron tudja ezt a mutatványt, igaz, ott nem alapáras extra, mint a Hondánál. Illetve van még egy nagy különbség: a Honda kicsit tovább dolgozott azon, hogy használható is legyen a tükrük. Például jó helyre tették a képernyőt, nem az ajtóra, hanem nagyjából oda, ahol amúgy is keresnénk. Csak az oldalablakon belülre. Van hozzá csodabevonat is, amitől lepereg róla a legkitartóbb nyári eső vize is – egyik kolléga bőszen rá is locsolt egy palacknyi ásványvizet, hogy demonstrálja, működik a varázslat – bár engem sokkal jobban érdekelne, hogy a hazai, teherautók mögött keletkező ragadós, téli, sós takonypermettel mit kezd a nanotechnológia.

Persze van előnye is a kamerás tükörnek, mármint azon kívül, hogy az apró kamera jóval kisebb légellenállású, mint egy rendes tükör, ami a jelenlegi CO2 őrületen biztos mérhető grammokban is. Illetve lenne, ha benzinnel menne a Honda e. Emellett sötétben is értékelhető képet ad, sokkal keskenyebb így az autó és igazából használni is egész jól lehet, mert indexeléskor apró segédvonalak tűnnek fel rajta, amik az autó végét, illetve a biztonságos besoroláshoz szükséges távot is jelzik. Persze mint minden újdonságot, ezt is szokni kell, de azt gondolom, egy hét használat után a legrugalmatlanabb morgós vénember – mondjuk mint én – is képes lenne átszokni rá.

Muszáj egy kicsit még rugóznom ezen a kamerás visszapillantó tükrön, mert amikor lassan fél éve Frankfurtban élőben is láttuk és bele is ültünk a sorozatgyártásra érett Honda e-be, – itt a cikk, benne videóval – akkor Ildit, a Honda PR-osát teljesen leforráztam azzal, hogy szerintem ez úgy szar, ahogy van. Mármint kamerákat használni rendes, igazi tükör helyett. Az autóban ülve bambán néztem a kis monitorokat, amiken az autó körül ténfergő embereket láttam és még csak megsaccolni sem tudtam, hogy milyen messze lehetnek a hátunk mögött. Ha tolatnék akkor azonnal kivasalnám-e őket, vagy még van köztünk kétméternyi hely? Fene tudja, a monitor képéből ez nem derül ki.

Kamerás belső tükröt már láttam, próbáltam is a Toyota RAV 4-ben, de nem mondanám, hogy az meggyőzött. Ott azon kívül, hogy a tükörként működő monitoron a vetített kép mellett még külvilág is tükröződik, még a szemnek is fárasztó a folytonos újrafókuszálás miatt. (A tükörben látszó kép távol látszik, míg a monitorhoz alig pár tíz centimétere kell fókuszálni a szemnek.)

Külső kamerás tükörrel még nem vezettem autót, így teljesen új volt az élmény. Az első pár kilométeren megszokásból néztem ki a tükör hűlt helyére, amit aztán a vad forgolódás állapota követett – inkább hátrafordulva néztem meg, mehetek-e vagy sem – majd jött a rácsodálkozás, hogy igazából nem is vészes ez. Azt, hogy milyen messze is van, amit a tükörben látok, továbbra sem tudtam, de az irányjelzéskor előugró segédvonalak sokat segítettek abban, hogy ne haljunk meg. Mire véget ért a tesztút, be kellett látnom, hogy közel nem akkor baromság ez, mint amilyennek elsőre gondoltam.

Az alábbi konfliktus elkerülhető lett volna, ha az előadóművészek Honda e-vel rendelkeznek: