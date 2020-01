Olyan villanyautó kellett, ami alkalmas egyenáramú villámtöltésre, de ha az nem működik, akkor váltóáramról is gyorsan tölt. Mi van ilyen? Az Audi E-tron a maga 30 milliós árával 11 kW-ot tud AC-töltőről felvenni, a 27 milliótól felfelé létező Mercedes EQC és a Jaguar i-Pace csak 7,2-t, a Hyundai Ionig, az elektromos Kona és a Kia E-Niro szintén, a régebbiek még ennyit sem. Mivel menjek? A hazai kínálatban a Renault Zoé az az elektromos autó, amely váltóáramról is viszonylag gyorsan jóllakik.

280-290 km volt a hatótáv-ígéret telitöltött akkumulátorokkal. A valós is kijött ennyire

Most 22 kilowattal képes tölteni, ami nem elírás. A modellfrissítés előtti verzió szuperképessége volt, hogy a Siemens-motoros akár 43 kilowattot is fel tudott venni AC-töltőről, de ezt a funkciót a Zoé renoválásakor a Renault lecserélte a sokkal perspektivikusabb, CCS-s csatlakozós egyenáramú villámtöltésre. DC-ről az autó 50 kW-tal tölthet, ha minden klappol. Igazából a most meglévő hazai töltőinfrastruktúrával a Zoé a villanyautózás jolly jokere.

Indulás: Budapest, 10 óra 30. Hatótáv induláskor: 286 km. Érkezéskor Győrben: 152 km. Megtett táv: 125 km

Indulás előtt teletöltöttem az 52 kilowattórásra bővített nagyfeszültségű akkumulátort a legközelebbi E Mobi-töltőoszlopon. 286 km volt az ígéret, ami lefelé gurulva felugrott 339-re, majd vissza a reális 280-290 közé. WLTP-mérés szerint 395 km a gyári adat, ez téli hidegben, valós forgalomban ennyit simán eshet.

Elvileg így is elég lenne csak Bécsben tölteni az akkukat, de három gyermekkel nem akartam kockáztatni. Mert a Zoé ötszemélyes, ami éppúgy kedvező benne, mint a kormánykerék minden pontját átmelegítő kormányfűtés. Egy jéghideg volánú autóból nézve irritáló fakszni számon kérni ezt, de aki próbálta már a primitívebb megoldást, az meg fogja erősíteni, mennyivel rosszabb, ha csak a két felső küllőnél megy a fűtés.

Egy elektromos autóban az ülés- és a kormányfűtés nem luxus, mert sokkal kevesebb áramból javítható velük az elöl ülők hőérzete, mint a teljes utastér felfűtésével. A Zoé a temperálásban is jó, mert takarékos hőszivattyús fűtése is van a légbefúvással kombinált, hősugárzós gyorsfűtésnél.

A hatótávot nem tudtam az utastér időpontra történő előtemperálásával javítani, amit a műszerfalról lehet programozni vagy alkalmazásról indítani. A Zoéhoz feláras tétel a 230 voltos töltőkábel, ami a tesztautóban nem volt benne. Alapáron a Mennekes-csatlakozós, szabványos Type 2-töltőkábel jár, ami a közterületi töltőkhöz vagy az otthoni falitöltőhöz jó. Mivel a közterületi töltőoszlopot az előtemperálás miatt nem akartam blokkolni, ezt az opciót kihagytam.

Egy Budapest-Bécs-Budapest villanyautós túra tervezést igényel, ezért tanácsot kértem egy műszaki trénertől. Számomra ő a villanyautózás Paganinije, szava és tapasztalata mérnökként és gyakorló villanyautósként is aranyat ér. Köztes töltési pontként a győri Decathlon-áruházat javasolta vagy a Révai utcai parkolóházat. Végül az utóbbit írtam be a navigációs rendszerbe.

Hol a szélárnyék?

Vigyázva a hatótávra, 90 és 100 km/óra közötti sebességgel osontam az M1-en, hegyről lefelé lendületet véve, felfelé óvatosabban. Tatabánya környékén az emelkedők miatt 18 kWh/100 kilométeres fogyasztást jelzett a fedélzeti számítógép, minden igyekezetem ellenére.

Aznap kamionstop volt, így nem tartottam fel senkit, viszont szélárnyékra is csak egy-egy élő állatot szállító jármű vagy turistabusz mögött számíthattam. A szerencse elém sodort egy lábasjószág-transzportot, mögötte 12-14 kWh/100 km-re esett a pillanatnyi fogyasztás a 16-18 körüli értékről.

DC-villámtöltés helyett AC-gyorstáplálás

Háztól házig majdnem kétórás úttal értük el a töltőpontot Győr belvárosában. A Révai parkolóházban két elektromos autó tölthet egyszerre. Van vagy-vagy alapon működő ChaDeMo és CCS-csatlakozós, egyenáramú villámtöltés 50 kW-tal, illetve ezzel párhuzamosan futhat a váltóáramú töltés 22 kW-tal.

Sajnos az oszlop és az autó közötti kommunikáció a villámtöltővel nem működött, talán mert a töltőoszlop üzemeltetője még nem frissítette a szoftvert, hogy a nagyon új tesztautóval beszélgethessen. Mert mindig az autó adja meg, milyen töltésre van szüksége, az oszlop a beosztott ebben a felállásban.

Megpróbáltam többször, nem ment, maradt a váltóáramú töltő. Ezzel vígan tömődött a Zoé, de alsó hangon a duplájára növelte az ott töltendő időt, amit a család egy közeli gyorsétteremben töltött el. A parkolójegy szerint 12:27-kor álltam be és 13:47-kor távoztam. 200 Ft volt mindösszesen a töltés teljes költsége, a két megkezdett órányi parkolásért, az áramot ajándékba kaptuk.

Benzinből ennyiért fél litert adnak, ami talán 10 kilométerre elegendő, itt viszont 140 kilométernyi árammal lettem gazdagabb. A szaldón sokat ront az a 4800 forint, amit a gyorsétteremben költött a család, ahová melegedni és az időt elütni tértek be négyen, amíg én a töltést intéztem.

14:00 óra: indulás Győrből Bécsbe. Hatótáv induláskor: 285 km. Érkezéskor: 142 km. Megtett út 131 km

Körülbelül 130 km várt ránk Bécsig. Kicsit merészebb tempóval hajtottam, háromjegyű számmal, de így is csak néztem a máskor oly spúrhausernek tűnő Prius-sofőröket, ahogy 115-tel tovadöngettek. Elektromos autóval végig kell gondolni, hogy összességében nem veszítünk-e kevesebb időt lassabb tempóval, de nagyobb hatótávval, ritkább töltésekkel haladva, kevesebb időt a kábelen lógva.

141 km hatótávval álltam be Bécs egyik főterén a mélygarázsba. Óránként négy euró volt a parkolási díj, de sebaj, közvetlenül a lehajtónál voltak a töltőpontok. Korcsolyázás és a karácsonyi vásár megtekintése közben az autó bőven feltölt úgy, hogy hazáig is elmenjen.

Éreztem, hogy ez így túl szép lenne, és valóban. Az egész Anlage ausser Betrieb, működésképtelen volt a teljes töltőlétesítmény. Valamit azért kaptunk: a parkolóban átmelegedő akkumulátorral 152 km hatótávval hajtottunk ki, áramot keresgélve. A Plugshare-weboldalon kinéztem egy gyorsétteremmel kombinált töltőpontot, ami egy BP-benzinkúton volt.

A töltő itt kártyás azonosítással működik, de azonnali tagságra is be lehet lépni a szolgáltatóhoz. Elvileg. Nekem ott és akkor mégsem sikerült fizetős ügyféllé válnom, mert a telefonom böngészője nem boldogult a regisztrációs felülettel, hiába van a csatlakozásra azonnali lehetőség. Mármint azoknak, akik elég jól beszélnek németül angolul vagy franciául, hogy a telefonos ügyfélszolgálattal beszélni tudjanak.

Jobb híján megkértem az új LEAF-et mellettem töltő személyszállító kisiparost, hogy indítsa el nekem a töltést az ő azonosítójával. Így már ment a töltés, ő pedig boldogan eltette azt a tíz eurót, amit köszönetképp átadtam. Ám a Nissannal 40 perc alatt végzett és elviharzott, nekünk meg összesen csak 80 km-rel nőtt a hatótávunk. Közben a szomszédos gyorsétteremben megvacsorázott a família. Ide sem feltétlenül ülünk be, ha nem elektromos autóval jövünk, de ezt a 37 eurót már át sem számoltam benzinre.

22 óra: indulás Bécsből Győrbe. Hatótáv induláskor: 226 km. Érkezéskor: 97 km. Megtett táv: 134 km

Este tízkor, összesen 3 és fél órányi bécsi tartózkodás után, 226 km hatótávval várt ránk a hazaút. Így elindulni túl nagy kockázat a 260 km-es útra Budapestig, így valahol újra tölteni kellett. A bábolnai Ionity-übertöltőben nem bíztam, mert az ABB-gyártmányú töltőkön a CCS-protokoll nem találta meg a hangot a tesztautóval. És ha ott nem sikerül áramot tankolni, akkor hová menjek? A terv egy újabb győri megálló lett, ugyanott, mint kifelé.

Nem kellett annyira takarékosan vezetnem, tempomat 110-zel, lassan, de jó hangulatban utaztunk késő este. Az 52 kilowattórás akkumulátorral a ráncfelvarrás utáni Zoé jól használható elektromos autó. Ránézésre primitív első ülései váratlanul kényelmesek voltak, az autó zajszintje elhanyagolható, nemcsak a motor csendes, de a téli gumik zaja is mérsékelt volt. A szép műszeregység nagy előrelépés az elődhöz képest, a 339 literes csomagtartó kisautók között kedvező érték. Időközben az átlagfogyasztás lement 16,4 kilowattóra/100 km-re, ami egy téli gumis elektromos autótól, kevés áram-visszatermelési lehetőséggel jó eredmény.

0:40: Győr-Budapest. Hatótáv induláskor: 157 km. Hatótáv érkezéskor: 29 km. Megtett táv: 125 km

Ezúttal csak egy szűk órát voltunk a parkolóházban, ahol igazán európaiak a körülmények. Nincs kosz, fizethetsz apróval és bankkártyával is, a parkolódíj most csak 100 Ft lett, az áramot pedig ismét ajándéka kaptuk.

Végül fél egy körül indultunk el Győrből, amikor a hatótáv-kijelzés 157 kilométert ígért. Ez a szükséges tartalékokkal is kényelmesen elég a 125 kilométeres útra. 105 perc elteltével 9 százalékos töltöttséggel, 29 km-es maradék hatótávval értem ugyanarra a 22 kilowattos E Mobi-töltőre, ahonnan előző nap reggel lecsatlakoztattam a Zoét.

Villanyautóval messzire: felesleges gond vagy csak így érdemes?

Mi derült ki ebből? Itt majdnem minden nehezítő körülmény összejött, a villámtöltőkkel nem működő kommunikációtól a bécsi parkolóház töltésképtelen infrastruktúráján át a mínusz 2-4 fokos hidegig. Az optimista nézet szerint még így is sikerült megjárnunk az utat, sikerült megoldani a gondokat és melegebb időben, a villámtöltők szoftvereinek frissítésével ennél csak könnyebben lehet utazni a Zoéval.

Az elektromos autózással szemben szkeptikusak szerint csak a gyorséttermekben kifizettem az üzemanyagon megspórolt összeg dupláját, arról nem beszélve, hogy ezzel a gyógytempóval egy hasonló méretű benzines kisautó 4,5-5 litert fogyasztana, így az egész út benzinje kijött volna 10 000 forintból, sokkal kevesebb macerával.

Szerintem az derült ki, hogy az elektromos autózás még nehezített körülmények között is sokkal többre alkalmas, mint a kétkedők hiszik. A malőrök, nehézségek zöme az autó és a töltő-infrastruktúra közötti kommunikáció hiányából fakadt, ami a szoftverek távfrissítésével megoldható probléma és Bécsben egyszerűen pechünk volt, hogy épp ott, épp akkor nem lehetett tölteni az autót.

Hosszabb távú utazásokon a villanyautózás előzetes tervezést, kompromisszumkészséget és agilis problémamegoldást igényelhet, de nem mindig igényel. Az átlagsebességhez képest a megtakarítási potenciálja sem lehengerlő, de a sokat autózóknak költségalapon, az autójuk közvetlen környezetszennyezéséért aggódóknak a zöldebb tudat miatt előnyös. Nem volt egyszerű, de utólag nagyon örülök, hogy nem a kényelmesebb megoldást választottuk. Az új generációs elektromos autók akkukapacitásával a villanyautózás túllépett a városi közlekedésen, amire egy régi LEAF vagy koros Ion hatótávolságával is kiválóan alkalmas volt.