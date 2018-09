Papíron a 101 lóerő elég karcsúnak tűnhet, de az egy tonnánál alig nehezebb autóban fájdalommentesen lehet vele autózni. Papíron ugyan 145 km/óra lenne a vége, de Németországban, óra szerint a 160-as tempót is lazán túlléptük vele. Persze ilyenkor, sőt, már a szabályos hazai autópályatempó mellett is érezhető a szél- és motorzaj. Mindez városban, országúton még nem feltűnő. Hiába, kéne bele az a hatodik fokozat. Az ötös váltó különben pontos, és nem is rossz kapcsolni.

Futóműve terepre termett, az aszfaltos kanyargást nem kell vele erőltetni. Megtréfálni ott sem fog, mert egész jóindulatúan kezd ellencsúszni az ívről. Kormánya az égvilágon semmi visszajelzést nem ad, de ezt az nem is annyira bánja, akinek gyakran kell hitvány terepen autóznia vele. Az áttétel az már más, az bátran lehetne valamivel közvetlenebb is. Szűk helyre parkolni, földúton randalírozni viszont elsőrangú a Jimny, a kocka kasztni könnyedén átlátható. Azért a meredek szélvédőnek is megvan a hátránya, lámpánál, elsőként állva biztos nyakgörcsöt kap, aki időben kíván elindulni.