A tervezők még rá is játszottak a robusztusságra: a szélvédőoszlop az eddiginél is merevebben áll. A tető peremén klasszikus esőcsatorna fut végig, a hátsó lámpatestek pedig nem azért kerültek a lökhárítóba, mert így jobban néznek ki (jobban néznek ki), hanem mert így szélesebb lehetett a csomagtérnyílás.

A modell szándékosan megőrizte puritán karakterét – egyrészt, mert ezt diktálta a piac, másrészt mert lényegre törő, a vezető figyelmét el nem terelő ergonómiára törekedtek, és fontos volt, hogy akár kesztyűben is kezelni lehessen a funkciókat. Ugyanezért maradt meg a létravázas, elöl-hátul merevtengelyes (de tekercsrugós) felfüggesztés, valamint a felezős összkerékhajtás – aki divatos crossovert szeretne, vegyen Ignist.

A Jimny 1970-ben született, de a Suzuki marketingesei nem várták meg az ötvenedik születésnapját, és már most bevezetik a modell negyedik szériáját.

A csomagtartó soha nem volt erőssége a Jimny-nek, és ahhoz, hogy egy papírlapnál többet betegyünk ide, most is le kell hajtani a hátsó üléseket – ilyenkor viszont 377 literes üreget kapunk (kétszemélyesre redukált utastérrel!), ami azért jóval nagyobb, mint az elődmodell 324 literes poggyásztartója. A csomagtér padlója és az annak meghosszabbításául szolgáló hátsó üléstámla műanyag borítást kapott, a rakomány rögzítésére pedig egy sor lyuk szolgál – ezekbe csavarozhatjuk be a horgokat, füleket, kampókat, vagy amit akarunk. Tetőig pakolva 830 literrel gazdálkodhatunk, ami pont tízszer annyi, mint ami négy utas mellett elfér a kocsiban.

A másfél literes benzinmotor 101 lóerős, legnagyobb nyomatéka 130 Nm. A 16 szelepes négyhengerest hengerenkénti befecskendezés táplálja, az átlagfogyasztás az ötfokozatú kézi váltóval 6,8, a négyes automatával 7,5 l/100km. A végsebesség 145, illetve 140 km/óra, az 1,1 tonnás autócska gyorsulásáról, mint olyanról, a gyár nem tesz említést. A blokk egyébként kisebb és könnyebb az eddig használt 1,3-asnál.

Mindez mégis mindegy, a Jimny-nél a terepalkalmasság a lényeg. A gerincét a létraváz adja meg, amely extra keresztmerevítéseket kapott. Ehhez jön a 37 fokos első, 49 fokos hátsó és 28 fokos középső terepszög, a 21 centis hasmagasság, a merev tengelyek, valamint a felezővel szerelt kapcsolható összkerékhajtás. Amit a szokásos 2Hi-4Hi-4Lo sémában nem tud megoldani az autó, azt elektronikus, fékvezérelt részlegesen önzáró differenciálmű segít abszolválni, amely az átlósan szemben elhelyezkedő kerekek egymáshoz viszonyított forgását figyeli.

Hiába archaikus, a Jimny biztonsága nem kőkorszaki: ráfutásgátló féksegéd, sávelhagyásra figyelmeztető jelzés, automatikus távfény-lekapcsolás és imbolygás-gátlás segít a vezetőnek.

A 3,48 méteres (+16,5 centi a pótkerék miatt), 1645 m széles, 1725 mm magas autó 4,9 méteres sugarú körön fordul, a menetkész tömeg 1090-1135 kg. A tengelytáv 225 cm, értelemszerűen csak háromajtós kivitel létezik.