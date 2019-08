Nagy szerencse, hogy maradt még ötlet, energia a belső kialakításához is, bár valószínűleg sokat hozzátesz az otthonos, barátságos hangulathoz, hogy nem koromfekete a belső, hanem világosbarna bőrkárpit került szinte mindenhova. Ahova nem, ott maradt a fekete. Az anyagok kellemes tapintásúak, teljesen logikusan rendezték el a kezelőszerveket, amelyek használata is egyszerű.

Óriási tekerőgombot kapott a klímavezérlő, amit vastag, szokatlan tapintású gumibevonat véd. Pont ugyanilyen került az ajtóbehúzó kapaszkodó belsejére is, ami biztos fogást ad, de egyúttal elgondolkodtat, hogy pár év fogdosás után megbontja-e majd az anyag szerkezetét a rákerült kézkrém, vagy bármi más szennyeződés, vagy marad stabil a felület. Elnézve a fényképezőgépeken, objektíveken használt hasonló anyagokat én a megnyúlásra, porladásra tippelnék, de ne legyen igazam.

A klímakonzol alatt az ülésfűtés és ülésszellőztetés kapcsolói találhatóak, alatta pedig indukciós telefontöltő felület. Ezen kívül USB csatlakozóval is gazdagon ellátták az autót, elöl egy USB csatlakozó és egy Aux bemenet található a középkonzolon, kettő USB töltőpont a könyöklőben, és a hátsó sorba is jutott két darab, egész tisztességes, 2,1 amperes maximális töltőárammal.

A menet közben nélkülözhetetlen cuccokat az ajtózsebbe, könyöklőbe, kesztyűtartóba lehet elpakolni, de van keskeny, nyitott polcocska is, amire elképzelésem sincs, mit lehet rakni, de tagadhatatlan, hogy jól néz ki, pláne, hogy fura bordó színt kapott az ezt borító műanyag. Helykínálata pazar, az állítható dőlésszögű hátsó ülésekben még 190 centis magassággal is nagyon lazán elférni, a fejtér és a lábtér is hatalmas. A hátsó ajtó viszont nyílhatna tágabban is.

Műszerfala két nagyobb félkör alakú műszerből áll, amelyek egyike a motor-fordulatszámot mutatja, míg a másik a hűtőfolyadék hőmérsékletéről, illetve a benzinszintről tájékoztat. Közöttük változtatható információtartalmú kijelző került, többek között ez mutatja az aktuális sebességet is.

Van még egy mókás hülyeség is az autóban, ez pedig a kamera-alapú belső visszapillantó. Ennek akkor veheti hasznát a vezető, ha teljesen telepakolja a csomagtartót, és nem lát hátra semmit. A semminél valószínűleg jobb, de több sebből vérzik a koncepció. Például amellett, hogy ha tényleg tele van a csomagtartó, akkor bezavarnak a hátsó üvegen tükröződő fények, még az is kellemetlen, hogy míg a hagyományos tükörben lévő képet messze látjuk, addig a kameraképet mutató kijelző alig 30-40 centire van a szemünktől és hosszú távon nagyon nem mindegy, hogy minden alkalommal újra kell-e fókuszálni az útról közelre, vagy sem. Szóval bármennyire is klassz, modern dolognak tűnik, nem az igazi. De szerencsére kikapcsolható a villanytükör, és hagyományosként is használható.

Csomagtartója alapállásban 580 liternyi csomag elnyelésére képes, a hátsó ülések háttámláit lefektetve pedig 1690 literesre növelhető a szállítási kapacitás. Hátul túl sok ötletet nem találni, ügyes rögzítőrendszer, praktikus apróság nem jutott a csomagtartóba, mindössze egyetlen hálós oldalzseb, és egy 12 voltos csatlakozó az összes extra. Illetve még valami, a kiszerelt csomagtérroló elrejthető a csomagtartó mélyén, ahol pótkerék helyett csupán defektjavító készlet lapít.

A motoros csomagtartóajtó-mozgatás viszont fájóan lassú, és nyitásnál nem mindig teljesen egyértelmű, hogy akkor most végre elindul-e a folyamat, vagy nem. Viszont kényelmes, hogy hozzá sem kell érni, ha nyitni, csukni akarjuk.