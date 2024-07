Röviden – Audi A6/S6 e-tron Sportback és Avant Mi ez? Az Audi új, 2024-ben leleplezett elektromos modellje, egymotoros (A6) és kétmotoros (S6) kivitelben Avant vagy Sportback karosszériával brutálisan jó légellenállással és győri villanymotorokkal. Mit tud? Állítólag 750 kilométert megtenni egy töltéssel, amit a jó légellenállásnak köszönhet. Ha ez nem kell, akkor ott a 3,9 másodperces gyorsulás, vagy az elegáns formavilág. Mennyibe kerül?

Szeptemberben kerül a piacra, még nincs hivatalos ára. Mi van helyette? Annak, aki elektromos autót keres és a lehető legtöbbet szeretné kihozni belőle, SUV helyett ez jóval hatékonyabb.

Minél alacsonyabb egy autó, annál kisebb homlokfelületnek kell megküzdenie a menetszéllel. Kisebb belefektetett energia, alacsonyabb fogyasztás, egységnyi felhasznált energiából távolabbra jut. Végtelenül egyszerű matek, mármint fizika. Autóiparra fordítva ez annyit jelent, hogy egy alacsony szedán/kombi ugyanazzal az elektromos hajtással, mint egy SUV, több kilométert tud megtenni egy töltéssel.

Kiválóan összehasonlító a pár hónappal ezelőtt bemutatott Audi Q6 e-tron teljesítménye, ami a gyengébbik modell esetében 625 kilométer egy töltéssel, míg a frissen leleplezett A6 e-tron Sportback WLTP értéke 750 kilométer egy töltéssel. A valóság persze mindkettő esetében más, de az arányokon látszik, mennyit számít az autó formája. Hogy miért csak most érkezett meg az Audi csinos kombija? Jó kérdés, de ott voltunk Salzburgban, hogy első kézből számolhassunk be nektek, milyen élőben az A6 e-tron!

Csinos, lapos, elegáns, hatékony

Pontosabban S6 e-tron Avant, mivel egyelőre ezzel a kivitellel ismerkedhettünk meg. Az A6 és S6 e-tron modellekből ötajtós Sportback is készül, de mindenképp érdekes, hogy az elektromos SUV-k után most az Audi is indít modellt az elegáns limuzin és kombi kategóriában. Az elektromos A6 kombi tanulmányautóját már 2021-ben megmutatták, parádéztak vele Las Vegasban, és nagyjából azóta várjuk, hogy végre megérkezzen.

Kicsit már elég volt az SUV-kból, és az A6/S6 e-tron páros képes megmutatni, mi is azokkal a legnagyobb gond: a légellenállás. Az A6 e-tron Sportbacknek 0,21-es légellenállási együtthatót sikerült alkotniuk, ami minden eddigi Audi modellnél jobb. Még a lapos e-tron GT-nél is (0,24), vagyis az új modell még annál is jobban szeli a levegőt.

1300 órát töltött szélcsatornában a modell, miután legalább ugyanennyit foglalkoztak vele 3D modellező programokban. Apróságokon múlik, például az első lökhárító ezüst betéteinek tökéletesített formái 0,008 ezred százalékkal járulnak hozzá a hatótávhoz, ami állítólag egyenesen arányos, vagyis 8 kilométert jelent pluszban két töltés között. A lökhárító alsó penge élének tökéletesítésével ugyanígy 12 kilométert nyertek.

Mindkét kivitel alja szinte teljesen burkolt, az első és hátsó tengelyeket fedő lemezeken viszont különböző kialakítások vezetik el a levegőt megfelelően. A kombi és a sportszedán alaktényezője, légellenállása más, az Avant teljesít pár cw értékkel gyengébben (0,24), és ezért némileg eltérő elemeket használnak a padlólemezen. Mindkét modellnél légterelőket alkalmaztak az első kerekek előtt, az Avanton ezek szélesebbek, valamint hátul diffúzort használnak, így a kombi sem teljesít sokkal rosszabbul.

De nézzük a dizájnt! Ismert formanyelvet látunk, osztott első fényszórók, progresszív, gépszerű vonások, a kerekded ívek és lemezfelületek viszont nem maradhattak ki a légellenállás miatt. Az A6 e-tron nagyon alacsonynak tűnik, de csalnak az arányok. Az akkumulátort ebben is el kellett rejteni valahol és látszik is, mennyire mélyre lóg a küszöbök borítása. Ezekre rá is játszottak kicsit a dizájnnal.

19 colos felnikkel érkezik az A6 e-tron, az S6 alapáron 20 colosakat kap, a fotókon pedig a fejáras 21 colosakkal látható. Ezek mögül hatdugattyús piros első féknyergek villannak ki, ami elmaradhatatlan egy ilyen teljesítményű autóról, még akkor is, ha elektromos. Pontos méreteit a bemutató előtti leleplezésen még nem kaphattuk meg, de annyi biztos, hogy arányaiban tökéletesen hozza egy nagy kombi szintjét. Kevésbé tűnik légiesnek, mint a tanulmányautó volt, az orra kicsit tömpe ahhoz képest, de ezen jól esik végig futtatni a szemünket.

Csúcs lámpatechnológia

Elöl és hátul is változtatható menetfény motívumokkal működnek az A6/S6 e-tron lámpái. A Q6-nál megismert egységek elöl oldalanként 38 szegmensre osztott nappali menetfény szekcióval összesen nyolcféle mintázatot tudnak kirajzolni. Hátul OLED technológiás paneleket alkalmaznak lámpánként öt darabot (a Q6 e-tron darabonként hármat kapott), amik mindegyike 45 szekciót tud külön irányítani. Így összesen 450 külön álló apró OLED szegmenssel rajzolhat ki különböző mintákat.

Ezek pedig nem csak statikusan bocsátanak ki fényt, aktívan tudják változtatni a rajzolatot, például, ha figyelmeztetni kellene a mögöttünk érkezőket a veszélyre. Ahogy a szűk stúdióban mozogtam és nyitva hagytam az autó ajtaját, egyszer csak sípolás mellett a hátsó lámpák veszélyt jelző háromszögeket rajzoltak ki. A szenzorok érezték, hogy valami közeledik (én gyalog) és az autó felhívta a figyelmemet, hogy ne menjek neki a nyitott ajtónak.

Ez a funkció főként akkor hasznos, ha az A6/S6 előtt hirtelen lassít egy másik autó, még az előtt figyelmeztetheti ezzel a mögöttünk jövőt, hogy mi rálépnénk keményen a fékre. Főfényszórói persze mátrix LED technológiájúak, több millió vetítőlencséjével pedig elhatárolva képes megvilágítani csak az előttünk futó sávot, de piktogramokat, figyelmeztető jelzéseket is vetíthet elénk az útburkolatra.

Három kijelzővel borították a műszerfalat

Egészen új, alulról benyúlós kilinccsel nyitom fel a modell ajtaját a stúdióban. Ez is a jobb légellenállás miatt készült az új e-tron modellekhez, ahogy az új kamerás tükrök is, amik a korábbi megoldáshoz képest már motorosan behajthatóak. A beltér dizájnra és felépítésre kísértetiesen hasonlít a Q6 e-tron modellekére, azzal a különbséggel, hogy az A6/S6 modellekben újrahasznosított műanyagból készült szövet betét kerül az ajtókra és a műszerfalra, ami élőben kimondottan otthonossá teszi az autó belsejét.

Kevésbé gépszerű érzés ettől benne ülni, persze, a pultra épített három darab monitor képviseli a modern technológiákat. A 11,9 colos műszeregység, a 14,5 colos multimédia és a 10,9 colos, utas oldali multimédia kijelzőhöz OLED paneleket használtak. Az utas előtti harmadik monitoron szinte minden elvégezhető, ami a középsőn, még böngészni is lehet rajta, applikációkat letölteni, filmet, videókat nézni és játszani is menet közben.

Hogy a sofőrt ez a kijelző ne zavarja – elég neki az a kettő, ami felé van fordítva – menet közben elektrokromatikusan láthatatlanná válik számára, csak az utas szemszögéből látni, mi történik a képernyőn. Az MMI-n futó fedélzeti szoftver már Android alapú, így számos olyan applikáció, amit a telefonunkon használnánk és CarPlayen vagy Android Autón keresztül futtatnánk az autón, már közvetlenül is bevethető. Az online kapcsolat lévén bejelentkezhetünk Google fiókunkba, használhatjuk a Spotify felhasználónkat és a Waze alkalmazásba is beléphetünk, ezzel sokkal könnyebben személyre szabható az új Audi, mint eddig.

Sok a kijelző, de legalább annyi a kapcsoló is, jó látni, hogy az Audi nem egyszerűsít, hagyományosan külön karon használhatjuk az irányjelzőt, az ablaktörlőt és a tempomatot, és az irányváltó kar is fizikai kapcsoló a középkonzolon. Masszívan kattan minden, audisan sok benne az anyag, valahogy mindenen érezhető a minőség. Leszámítva a fényes fekete elemeket, de ez ízlés kérdése.

Komplett üvegtetővel is kérhető az Audi A6 és S6 e-tron Sportback és Avant, de elhúzható árnyékoló nincs hozzá. Cserébe elektrokromatikusan elhomályosítható, ami nem világújdonság, a repülésből leszivárgó technológia a Mercedesnél és a Renaultnál is megtalálható már. A többrétegű üveglap egyik rétegében speciális fóliát alkalmaznak, ami kristály szerű szemcséket tartalmas, ezek elektromos áram hatására átfordulnak, ezzel áttetszővé, vagy homályossá téve az üveget. Mindenki kicsit másként csinálja, az Audiban most elölről hátra és fordítva is el lehet homályosítani átmenetesen, vagy ha úgy tetszik, csíkosan, aminek a dizájn mellett sok más hasznát egyelőre nem látjuk.

Kiválóan ülök a kormánya mögött, a testtartásom pont olyan, mint egy hagyományos felépítésű alacsony autóban. Ahogy beszálltam, feltűnt a magas padló, mégiscsak egy nagy tábla akkumulátorra épül az egész, bent mégsem érzem magam magasan. Ugyanez igaz hátul is, leszámítva, hogy a combom nem éri az ülés lapját, kiváló a helykínálat fej- és lábtérben is. Ülésfűtés -hűtés, masszázs, hangulatvilágítás, prémium Bang&Olufsen hangrendszer garantálja a kényelmet utazás közben, meg persze több száz kilogramm hangszigetelő anyag.

Hivatalos csomagtartó méretet sem kaptunk még, csak annyit, hogy közel 600 literes teret tár fel a motorosan mozgó ajtó. Úgy nyitottam fel, hogy ráléptem az autó bal sarka alá vetített kis jelre. Érintés nélküli a nyitás, és így legalább nem kell táncmozdulatokat betanulni hozzá, amivel majd röhejessé tehetjük magunkat a parkolóban a több tízmilliós autónk mögött.

Villámgyors töltés, kínai akkumulátor, magyar motorok

Közösen fejlesztett teljesen új platformot és elektromos motorokat az Audi a Porschéval, a PPE (Premium Platform Electric) elemekből épül fel az új Macan, az új Q6 e-tron, és már az A6 e-tron is. 100 kilowattóra bruttó, 94,9 kWh nettó kapacitású akkumulátort használnak, amihez a 12 modulba rendezett 180 cella a kínai CATL akkumulátor óriástól érkezik Ingolstadtba, itt szerelik össze az A6/S6-ba készülő csomagot.

Egyelőre kétféle teljesítményszinten indul el a modellek gyártása, az A6 egy darab hátsó villanymotort kap 270 kilowattos (367 LE) teljesítménnyel, az S6 370 kilowattos (503 LE) teljesítménnyel két villanymotoros virtuális quattro hajtással. Utóbbi rajtprogrammal induláskor pár másodpercig 551 lóerős csúcsteljesítmény leadására képes.

Villanymotorok Győrből Kétféle villanymotor készül az Audi A6/S6 e-tronhoz, a Q6 e-tronhoz és a Porsche Macanhoz Győrben. Az első PPE villanymotor tengelyének hossza 100 milliméter, a hátsóé 200, felépítésükben viszont egészen azonosak. Az üreges tengelyekben olaj áramlik, ami nem csak a motorok kenésére, de hűtésére is szolgál. Szárazkarteres olajozást használnak a PPE villanymotorokban, ami azt jelenti, hogy a váltó egységben, ahol fokozatok ugyan nincsenek, de a fordulatszám áttételezése miatt fogaskerekek igen, nem áll az olaj, hanem egy szivattyú keringteti a motor házában kialakított járatok felé, amik adott pontokon olajozzák a váltót. Ezzel a kritikus pontokon mindig biztosított a kenés, és kevesebb olajat is használ, mint egy hagyományos kenési rendszer. A győri gyáregység 15 000 négyzetméteres villanymotor összeszerelő csarnokában három új gyártósort építettek fel a PPE motorok számára. Összesen 28 lépésből áll össze egy ilyen Audi villanymotor, amiből 19 csak a váltóegység összeszerelése. 700-an dolgoznak a PPE villanymotorok összeszerelésén és naponta 2000 darab készül el. „Csak a PPE motorok gyártására 15 darab hajlító robotot használunk, ezek hajlítják le azokat a réz hajtűket, amik a motorok tekercselését adják. Mindegyik villanymotor 140 méternyi rezet használ egyenként és 235 hegesztést kell rajtuk elvégezni, mire összeáll.” – Mondta el Benke Csaba Imre, az Audi Hungária villanymotor gyártó részlegének vezetője egy korábbi interjúban. „Egészen más folyamatokból áll egy villanymotor összeszerelése, kevesebb a csavarkötés egy belsőégésű motorhoz képest, viszont sokkal több a préselés, ezért arányaiban több a robot, ezáltal az automatizált folyamat is.” Nagy büszkeség, hogy a korábbi generációs e-tron motorhoz még külső forrásból érkezett a váltó egység, a PPE-hez már ez is Győrben készül. A motorok alumínium háza az egyetlen fő alkatrész, ami külső forrásból érkezik.

Akkumulátora 800 voltos feszültségen üzemel, ez teszi lehetővé az akár 270 kilowattos teljesítménnyel való töltést is, amennyiben hasonlóan 800 voltos töltőre tudjuk csatlakoztatni. Ha csak 400 voltról tudjuk táplálni, akkor a fedélzeti töltőegység két egyenlő méretre tudja osztani az akkumulátor csomagot, amik töltöttségét először kiegyenlíti, majd párhuzamosan tölti egyenként legfeljebb 135 kilowattos teljesítménnyel.

Ezzel a megoldással hasonlóan gyors töltést tud az A6/S6, mint 800 volton, 10 perc alatt nagyjából 310 kilométernyi hatótávolságra elég energiát tud felvenni. 10-ről 80 %-os töltöttségre csupán 21 percre van szüksége a rendszernek, ha ki tudja használni a maximális képességeit. Az A6 e-tron Sportback hatótávolsága a gyártó szerint több mint 750 kilométer egy töltéssel, ennek jobb a légellenállása, 0,21 az együtthatója, míg a kombi 0,24-gyel 720 kilométer közeli hatótávot tud. Az S6 modellekre 670 és 640 kilométeres hatótávot ígérnek.

A leggyorsabb modell az S6 e-tron Sportback quattro, ami 3,9 másodperc alatt képes 0-ról 100 km/órára gyorsulni, de az A6 sem szerény a maga 5,4 másodpercével. A csúcstempó előbbi esetében 240 km/h, utóbbinál pedig 210-ben maximalizálják. A lassításról alapesetben a hátsó tengely villanymotorja gondoskodik – a quattro modellekben is – akár 220 kilowattos teljesítménnyel is képes rekuperálni, vagyis visszatermelni a fékezési energiát az akkumulátorba. Ha ennél komolyabb lassítási teljesítmény kell, akkor lép csak működésbe az üzemi fék, ami az S6 modelleken látványosan hatalmas, hatdugattyús vörösre festett nyergekkel dolgozik.

Légrugózással is rendelhető az A6 (S6-nál alapáras), ami négy szinten képes állítani a felfüggesztés magasságát. Efficiency üzemmódban az alapálláshoz képest 20 milliméterrel ülteti lejjebb az autót, így a leghatékonyabb a légellenállás. Előtérben tartva a stabilitást és kezelhetőséget, eltérő szélességűek az első és hátsó gumik, valamint kanyarodáskor nyomatékvektor szabályzással segít úton tartani a villanyautót.

Vezetéstámogatók és egymással kommunikáló autók

Radarok, kamerák, ultrahangos szenzorok és online kapcsolat tartja a A6 e-tron utasait teljes biztonságban. Ezek a hardverek összehangolt szoftveren keresztül segítik a mindennapokat, a hosszabb és rövidebb utazásokat, a parkolást, a navigálást, de még azt is, hogy ne hajtsunk kátyúba.

A Car-to-X kommunikációs rendszer az autók közötti információ váltásra épül. Nem konkrét üzenetekre kell gondolni, hanem egy olyan aprólékosan felépített és folyamatosan bővülő térképes adatbázist, amit minden A6 e-tron használ és kiegészít adott esetben. A futómű felől érkező adatokat feldolgozza az autó és mérlegeli, hogy érdemes-e figyelmeztetést elhelyeznie a térképen. Képes megkülönböztetni kátyút és fekvőrendőrt – már amikor sikerül, Budapesten egyelőre elég sok az anomália ezügyben – és felismeri a sáveltolásokat, lezárásokat, építkezéseket is.

A különböző információkat tárolja az online adatbázisban, amikor pedig egy másik Car-to-X rendszert használó autó arra halad, figyelmeztetést kap a multimédia rendszeren. Az Audi Q6 ezt még azzal tudja kiegészíteni, hogy a mögötte jövő autós számára azonnali üzenetként felvillant a hátsó lámpákon két figyelmeztető háromszöget. Ha a mögöttünk jövő ezt tudja dekódolni, akkor hamarabb reagálhat majd egy veszélyes helyzetre.

Szeptemberben érkezik a piacra

Cikkünk megjelenésével egyidőben mutatkozott be a modell az egész világon, így az árai még nem ismertek. Azt azonban elárulta az Audi, hogy szeptembertől már rendelhető lesz. A későbbiekben többféle variáns is fog érkezni, az A6 is elérhető lesz két motoros kivitelben, ezzel virtuális quattro hajtással, valamint egy belépőmodellt is terveznek az információk szerint 83 kilowattórás akkumulátorral.