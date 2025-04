A harmadik rajtsorból várhatták a Mercedes versenyzői a Forma-1-es Japán Nagydíjat, pozícióikat pedig a többnyire eseménytelen verseny be is betonozta.

Ez George Russell esetében az ötödik helyet jelentette, amivel a brit az idén először maradt le a dobogóról. A 27 éves versenyző a leintés utáni megszólalásában azonban nem a csapat teljesítményét, hanem a Pirellit ekézte. „Az elmúlt két hétvégén egyszerű, egykiállásos taktika volt” – nyugtázta a Sky Sports F1-nek. „Szerintem a Pirellinek azokra a pályákra, amiket újraaszfaltoztak, lágyabb abroncsokat kellenie hoznia, mert ez a kemény gumi örökké kitart.”

„Hiába nyomtuk, mégsem tudtunk előzni. Mindazonáltal nem hiszem, hogy tudtam volna tartani az első három tempóját” – tette hozzá Russell.

Csapattársának, az újonc Andrea Kimi Antonellinek viszont annál több oka lehetett az örömre. A fiatal olasz a szombati nap elején még teljesen elveszettnek érezte magát, ennek ellenére mind az időmérő edzésen, mind pedig a versenyen közvetlenül Russell mögött, a hatodik pozícióban végzett.

Az újabb pontszerzés mellett annak is örülhet, hogy két rekordot is átadott a múltnak, amiket mostanáig a szuzukai győztes, Max Verstappen tartott. Azzal, hogy a Mercedes eltolta az első etapját, a 21.-től a 31. körben megejtett bokszkiállásáig vezette a versenyt, így 18 évesen és 224 naposan minden idők legfiatalabb éllovasává avanzsált. Mindössze négy nappal döntötte meg a címvédő korábbi csúcsát, amit első Red Bull-os futama, a 2016-os Spanyol Nagydíj óta tartott, amin aztán elsőként is látta meg a kockás zászlót – ezzel együtt egy ideig még biztosan ő lesz a valaha volt legfiatalabb futamgyőztes.

Az 50. körben ráadásul autózott egy 1:30,965-ös időt, amivel a leggyorsabb körök tekintetében is rászolgált a rekordfiatal titulusra. Verstappen szintén az első Red Bull-os évében, de már az esőáztatta Brazil Nagydíjon, 19 évesen és 44 naposan állította fel ezt a rekordot, ami a vasárnapi versenyig élt.

„Jó érzés” – nyilatkozta Antonelli az F1.com-nak, amikor a rekorddöntésről kérdezték. „Aminek viszont a legjobban örültem, hogy jó volt a tempónk. Sokkal jobb volt, mint Kínában, különösen a kemény gumikon. Jól éreztem magamat az autóban, így konzisztens köröket is tudtam autózni.”

„Határozottan boldogabb vagyok azzal, ahogyan sikerült befejeznem ezt a hétvégét” – utalt a nehéz kezdésre. „Nagyon nehezen indult, ami mentálisan is elég kemény volt. Az, hogy ezt sikerült megfordítani, jót tett az önbizalmamnak a következő hétvége előtt.”