Röviden – Ford e-Transit Custom Mi ez? 3,5 tonnánál kisebb össztömegű áruszállító hatodik generációja a Fordtól, jelenleg Transit Custom néven, elektromos hajtással. Mit tud? Akár 442 kilométert is képes megtenni egy feltöltéssel. Bő egy tonnás terhelhetőséggel és két tonnás vontatási kapacitással rendelkezik. Mibe kerül? Egy alapnak számító, Trend-felszereltségű L1H1-es változat, 135 lóerős villanymotorral nettó 17,96 millió forintba kerül. A tesztünkben szereplő Sport felszereltségű, 218 lóerős villanymotorral felszerelt L1H1-esért nettó 19,74 millió forintot kell kifizetni. Kinek jó? A cikkünkben szereplő kiadás ilyen összeállításban valószínűleg sohasem fog a magyar utakon futni, ha csak nem a főnök rendel magának ilyet, de legalább jól illusztrálja, milyenek lehetnének a városi csomag kiszállító autók. Azoknak való, akik olyan elektromos áruszállítót keresnek, amely bevált modell alapjain nyugszik.

Nemcsak a személyautóknál, de a haszonjárművek is szigorodnak Európában az emissziós normák, így gyártók ezen a téren is sorra mutatják be villanymotorral hajtott típusaikat. A Ford három évvel ezelőtt jelentette be, hogy a nagy Transit után a közepes méretű áruszállítóját, a Transit Customot is elektrifikálja. Az újdonságot pénteken próbálhattuk ki egy nemzetközi sajtóbemutató keretében Barcelonában. A Volkswagennel közösen fejlesztett furgon új lendületet adhat idén az elektromos áruszállítók piacának, és minden eddiginél látványosabb eredményeket ígér.

A Ford 15 éve piacvezető Magyarországon a haszongépjárművek szegmensében. Tavaly 26,9 százalékos piaci részesedést ért el a Ford, ami azt jelenti, hogy minden 4. regisztrált haszonjármű orrán Ford-logó díszelgett. Az akkumulátor-elektromos áruszállítók között tavaly 17 százalékos piaci részesedésre tett szert, amely a második helyet jelentette a márkának. Mindezt azért volt szükséges felidézni, hogy lássuk, olyan szereplőről van szó, aki érhető módon szeretné megtartani piaci sikereit és ehhez törekszik olyan megoldásokat kínálni, amivel ez menni is fog.

Külső

Furcsa tudatosítani azt a tényt, hogy a formája már több éves. 2022 tavaszán láthatta először a szaksajtó az új generációs Transit Customot, de akkor még csak egy sötét helyiségben, ahol tilos volt fotózni, vagy videózni. Dizájnja továbbra is dinamikusnak, sportosnak és korszerűnek hat.

Négyféle kivitelben készül. Az egyik legnépszerűbb ezek közül a zárt áruszállító, de létezik még belőle duplakabinos is két üléssorral. Ennek pedig egyfajta keveréke a Multicab verzió, amelynél a második üléssorban csak két szék van, mert az oldalajtó előtti részt egy fix válaszfallal a raktérhez csatolták. A Kombi pedig a személyszállító változatot takarja.

Főnök, te vagy az? 1 /29 Barcelonában próbálhattuk ki a legújabb Ford E-Transit Customot Barcelonában próbálhattuk ki a legújabb Ford E-Transit Customot Fotó megosztása: 2 /29 A Sport felszereltségű változat nem hazudtolja meg magát A Sport felszereltségű változat nem hazudtolja meg magát Fotó megosztása: 3 /29 Vagány, dögös megjelenés Vagány, dögös megjelenés Fotó megosztása: 5 /29 Kellő méretű visszapillantó tükrök Kellő méretű visszapillantó tükrök Fotó megosztása: 6 /29 Van olyan változat is, aminél nincs harmadik ülés a második üléssorban Van olyan változat is, aminél nincs harmadik ülés a második üléssorban Fotó megosztása: 7 /29 Kényelmes fellépő a jobb oldalon Kényelmes fellépő a jobb oldalon Fotó megosztása: 9 /29 Akár LED-fénycsövekkel is kérhető Akár LED-fénycsövekkel is kérhető Fotó megosztása: 10 /29 Igényes kivitelezés jellemzi a Ford E-Transit Customot Igényes kivitelezés jellemzi a Ford E-Transit Customot Fotó megosztása: 11 /29 A 90-es évek Transitja A 90-es évek Transitja Fotó megosztása: 13 /29 A sárga szín is jól áll neki A sárga szín is jól áll neki Fotó megosztása: 14 /29 Elhúzható vezetőajtóval rendelkező Transit a múltból Elhúzható vezetőajtóval rendelkező Transit a múltból Fotó megosztása: 15 /29 Egy ős-Transit vezetőtere Egy ős-Transit vezetőtere Fotó megosztása: 17 /29 Az első generációs változat 1965-ben jött ki Az első generációs változat 1965-ben jött ki Fotó megosztása: 18 /29 A kormányból laptoptartó is lehet A kormányból laptoptartó is lehet Fotó megosztása: 19 /29 Extra pohártartó a lábnál Extra pohártartó a lábnál Fotó megosztása: 21 /29 LED-technológiás lámpákkal érkezik az új Transit LED-technológiás lámpákkal érkezik az új Transit Fotó megosztása: 22 /29 A tolatókamera képe nem annyira éles A tolatókamera képe nem annyira éles Fotó megosztása: 23 /29 Többféle villanymotorral rendelhető Többféle villanymotorral rendelhető Fotó megosztása: 25 /29 Három fő is kényelmesen elférhet benne Három fő is kényelmesen elférhet benne Fotó megosztása: 26 /29 Igényes anyaghasználat jellemzi Igényes anyaghasználat jellemzi Fotó megosztása: 27 /29 A középső ülésből helyes munkaasztal hajtható ki A középső ülésből helyes munkaasztal hajtható ki Fotó megosztása: 29 /29 Menő a hátsó spoiler Menő a hátsó spoiler Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A méret dimenziókat tekintve a megrendelők kétféle verzió közül választhatnak. Az L1H1-es 3100 mm-es tengelytávval és 5050 mm-es hosszúsággal bír, míg az L2H1-esnél a két tengely közötti távolság 3500 mm, a karosszéria hosszúsága pedig ugyanígy 40 centivel hosszabb, azaz eléri az 5450 mm-ert. Mindkét verzió egyformán 2275 mm széles lehet tükrökkel együtt. Magasságuk viszont változhat a keréktárcsák függvényében. A zárt áruszállítót példájából kiindulva 16 colos felnikkel 1959 mm-es, míg 19 colos keréktárcsákkal már 2040 mm-es karosszéria magassággal számolhatunk. Utóbbival tehát nem árt vigyázni parkolóházaknál.

A megrendelők ötféle felszereltségi szint közül választhatnak, amelyek természetesen a modell végső megjelenésére is hatással vannak. Az alap a Trend 16 colos keréktárcsákkal, valamint részlegesen a karosszéria színére fújt elülső és hátsó lökhárítókkal. Ennél eggyel magasabb szintet képvisel a Limited, amelynél inkább az üzleti jelleg dominál az első és hátsó LED-technológiás fényszórókkal, továbbá az elektronikusan behajtható külső visszapillantó tükrökkel.

A Trail 17 colos opcionálisan elérhető könnyűfém felnivel, egyedi hűtőráccsal és küszöblemezzel, valamint sárga díszcsíkokkal a vagányabb megjelenést keresőket szólítja meg. A tesztünkben is szereplő Sport változat a ’17 colos könnyfém keréktárcsával, a hátsó ajtók feletti spoilerrel igazán dögös megjelenéssel büszkélkedhet. Az „ulimate” aszfaltszaggató fizimiskát pedig az MR-T képviseli 19 colos könnyűfém keréktárcsával, egyedi hűtőráccsal, valamint a hátsó lökhárítóban lévő diffúzorral, illetve hátsó spoilerrel. Ezért a kivitelért minden bizonnyal oda lesznek a versenysportok szerelmesei.

Belső

A E-Transit Custom utastere tágas, kényelmes és bőkezűen bánik a komfortnövelő tényezőkkel. A szélesre nyitható utasajtóknak köszönhetően könnyű a be- és kiszállás. Az utasteret ízléses anyagválasztás jellemzi, amely összességében otthonos érzetet kelt. A Sport felszereltségű modell motorháztetjén végig futó hosszanti csíkozás az erős és kellemes tapintású szövettel burkolt ülésekről is visszaköszön.

Tesztünk alanyául szolgáló jármű háromüléses volt, de a modell kétüléses változatban is rendelhető. Háromszemélyesként annyi plusz előnyt hordoz magában, hogy a középső ülés háttámlájából egy kicsi, gumírozott asztal hajtható ki. A dönthető kormánykerék révén pedig egy laptoptartót alakíthatunk ki magunknak miután leparkoltunk és leállítottunk a járművet.

Az ülések kényelmesek, a vezető oldali jó oldaltámaszokat, valamint combtámaszokat is kap, az üléspárna magassága természetesen állítható. A kormánykerék ma már nem is annyira kerek, a márka személyautóihoz hasonlóan kissé szögletesre szabták. A bőrborításnak köszönhetően a tapintása kellemes. A vezető előtt digitális műszeregységgel rendelkező műszerfal kap szerepet, míg mellette a fedélzeti rendszerek számára egy másik érintőképernyőt is találunk.

Az E-Transit Customban már az új Ford SNYC 4 kommunikációs és szórakoztató rendszer 5G internet-kapcsolatot biztosító modemhez csatlakozik, lehetővé téve ezáltal a Ford Pro szolgáltatásokhoz, így például a flottakezelő rendszerhez való kapcsolódást, illetve a rendszeres szoftverfrissítést. A kormánykeréktől jobbra található 13 colos érintőképernyő hangvezérlést is biztosít, egyelőre azonban csak angol nyelven kommunikál. Segítségével megkereshető akár a legközelebbi töltőállomás, vagy étterem.

A fülke számos tárolási lehetőséget kínál: a hagyományos kesztyűtartó felett egy felhajtható tárolónak is jutott hely, amibe egy kisebb laptop, vagy A4-es mappa is elfér. A műszeregység tetején is van egy tároló a kisebb tárgyak elhelyezésére. Ezen kívül nem szabad megfeledkezni az oldalajtókban lévő ajtózsebekről sem. A műszerfalban kialakított két darab fix, 0,33 l-es pohártartó mellett ennél a felszereltségi szintnél egy kihajtható pohártartó is rendelkezésre áll a középső üléssel szemben, lábmagasságban. Mindent összevetve tehát az E-Transit Custom fülkéje kellemes munkahely, az egyetlen szépséghiba a raktérelválasztó falról hiányzó akasztó.

A rövid tengelytávolságú változatnál 5,8 m3-res, a hosszúnál pedig 6,8 m3-res raktérrel számolhatnak az üzemeltetők. A rövid 950, a hosszú pedig 1035 kilogrammnyi súllyal terhelhető, emellett pedig akár 2300 kilogrammnyi súly is vontatható vele.

Raktere megfelelő védelemmel rendelkezik a sérülések ellen, érdekes módon azonban a rögzítő szemeket nem a padlóba, hanem az oldalfalakban helyzeté el. A jobb hátsó kerékjárati ívnél megtalálható egy, a „nagy-Transitból” ismert töltő, amelyben két aljzat áll rendelkezésre az elektromosan működtethető szerszámgépekhez. De akár egy laptopot, vagy vízforralót is bedughatunk természetesen. A csatlakozók mellett egy kis kapcsoló is elérhető ezen a része, amivel a küszöb feletti extra LED-világítás aktiválható. Ha valaki ennél is többre vágyik, akkor egy-egy LED-fénycsövet is rendelhet hozzá 100 ezer forintért.

Technika

A Ford E-Transit Custom akkumulátor-elektromos kivitele zárt áruszállító és a duplakabinos kivitel esetén is kizárólag hátsókerék-hajtással érhető el. A padlólemez hátsó részéhez rögzített és 90 fokban elfordított villanymotor kétféle teljesítménnyel – 100 kW (135 lóerő) és 160 kW (218 lóerő) – választható, az akkumulátor-kapacitás viszont egységes: 64 kWh. Csak az MR-T felszereltségű E-Transit Custom készülhet 210 kW-os (286 lóerő) villanymotorral, ami még tovább fokozza „aszfaltszaggató” karakterét.

Beszédes adat, hogy bár a 2.0 literes TDCi EcoBlue dízelmotorok között is találunk 136 lóerős – tehát az egyik villanymotorral közel azonos teljesítményű – egységet, de a másik két elektromotor teljesítménye jóval felette van a legerősebb dízelmotorénak (170 lóerő). Az E-Transit Custom hoz alapból 11 kW-os töltő biztosít a gyártó, amellyel 6-7 óra alatt tölthető fel teljesen az akkumulátor. A művelet ugyanakkor 10-ről 80 százalékos töltöttségi szintre 125 kW teljesítményű egyenáramú töltővel is elvégezhető, itt 40 perc elég.

Kiviteltől függően 337 – 442 km a WLTP szabvány szerinti városi hatótávolság . Valamennyi E-Transit Customban az alapfelszereltség része a hőszivattyú, amely lehetővé teszi hogy hideg időben kisebb áramfogyasztással működjön a fűtés. Gyári adatok szerint így 7-10 százalékkal növelhető meg az autó hatótávolsága a hőszivattyúval nem rendelkező közepes méretű furgonokhoz képest. A bemutatón ugyanakkor elárulták, hogy a Ford – a gépjárműtulajdonosok hozzájárulásával – gyűjtötte egyes általa eladott kishaszonjárművek adatait, amiből kiderült, hogy 46 százalékuk alig megy többe napi 50-100 kilométernél.

Az E-Transit Custom ban olyan vezetéstámogató rendszerek segítik a sofőröket, mint például a 360 fokos kameranézet, az ütközésmegelőző rendszer, az elektromos fékrásegítés, az intelligens sebességhatároló, az adaptív sebességtartó automatika, a sávtartó, a holttérfigyelő, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a táblafelismerő, az első- és hátsó tolatóradar, valamint a tolatási vészfék asszisztens. A digitális belső visszapillantó tükör is hasznos segítőtárs lehet, hiszen folyamatosan meg tudja jeleníteni a furgon mögötti környezetet. Nem véletlen, hogy a modell platina minősítést szerzett az Euro NCAP vezetéstámogató rendszereket vizsgáló tesztjén.

Vezetés

Az új Ford E-Transit Custom vezetésére Barcelona-tartomány, Alella nevű város környékén kerítettünk sort. Mivel itt a bortermelés jelenti a fő profilt, ezért ott, ahol nem házak állnak, nagy valószínűséggel szőlőtőkék nőnek ki a földből. A békés kisvárosnak szinte egy főútja van, amelyen 50 km/órás sebességgel lehet végig gurulni.

Ez ideális körülményeket teremt ahhoz, hogy az ember benyomja a kormányoszlopra szerelt váltókaron található L-gombocskát, aminek köszönhetően egypedálosan vezethető a kocsi, hiszen a regeneratív fékezés ebben a fokozatban jóval erősebb. Bár errefelé nem olyan sűrű és változatos az úthálózat, a beépített GPS-re 90 százalékban jól lehetett hagyatkozni. Grafikája precíz és egyértelmű. Az esetleges irányváltásokkal kapcsolatos utasítások a műszeregységen is megjelennek.

Ami viszont számomra kicsit hiányérzetet teremt az az, hogy az energiafelhasználás skála mindössze egy vékony kis oszlopban merül ki a digitális műszeregység sarkában, 0-100% közötti tartományban. Gázadás, vagy lassítás esetén értelemszerűen ez a skála vagy pirosban, vagy zöldben van. Egy, a hagyományos kijelzőre jobban hasonlító, kicsit részletesebb skála talán gazdaságosabb vezetésre ösztönözné a sofőrt, hiszen látná, mi az a tartomány, amiben érdemes a mutatót tartani a gyorsításoknál az optimális energiafelhasználás érdekében.

Az E-Transit Custom fürge gép, rendkívül jól gyorsul, igaz, a teszt alatt csak üresen tudtunk vele menni. A kormányzása is precíz ugyanakkor könnyű. Tulajdonképpen erőkifejtés nélkül lehet vele manőverezni, ami azért fontos szempont, mert nem mindegy, hogy milyen izommunkát kell kifejtenie egy futárnak a vezetőülésben egy nap leforgása alatt. Fordulóköre 10,9 és 11,6 méter között mozog a tengelytávolságtól függően.

Külső érzékelői pontosan működnek, a kisebb tárgyakat is észlelik és figyelmeztetést küldenek a sofőrnek. Tolatókamerája viszont nem annyira éles rajzolatú, amit viszont jól ellensúlyoz a 360 fokos nézet. Így legalább teljes képet ad a gépjárművezető a furgon környezetéről.

Költségek

Egy Trend-felszereltségű L1H1-es változat, 135 lóerővel nettó 17,96 millió forintba kerül. A tesztünkben szereplő Sport felszereltségű, 218 lóerős villanymotorral felszerelt L1H1-esért nettó 19,74 millió forintot kell kifizetni.

Az E-Transit Custom remekül extrázható: alapból csak egy tolóajtó van hozzá, de 120 ezer forintért mindkét oldalra kérhető. 480 ezer forintért pedig az utasoldali tolóajtó elektromos működtetést kaphat. Ennek leginkább a Kombinál, vagy a duplakabinosnál lehet létjogosultsága. Ha valaki azonban mindkét oldalajtót így szeretné, akkor 860 ezer forint plusszal kell számolnia. Lehetőség van továbbá a raktérelválasztó fal elhagyására, vagy éppen üvegezett fém, elválasztó fal beépítésére mindössze 40 ezer forintért. Több mint félmillió forintért emellett alumínium tetőcsomagtartó alap is rendelhető hozzá, alumínium rögzítőkészlettel együtt.

A nemzetközi sajtóbemutatón gyakorlatilag deklaráltak, hogy a Ford nem akarja mindenkire rátukmálni. A magyarországi márkakereskedésekben minden értékesítőnél ott lesz a változtatható paraméterekkel rendelkező összehasonlítható Excel-tábla, ami még az áram árát is tartalmazza. Ebbe csak fel kell vinni az adatokat és a jövendőbeli vásárló látni fogja, hogy az ő éves futásteljesítményéhez, vagy felhasználási igényeihez a dízel, vagy az elektromos változat passzol-e jobban. Az azonban biztos, hogy a Ford számításai szerint az E-Transit Custom üzemeltetési költsége alacsonyabb, mint egy vele azonos kategóriájú dízelmotoros járműé, mivel akár 40 százalékkal alacsonyabb is lehet a szervizköltsége.

Bármelyikre is essen a választás, annyi bizonyos, hogy a Ford 8 év vagy 160 ezer kilométer garanciát ad a modellre, beleértve az akkumulátorokat is.

A Ford E-Transit Custom és vetélytársai – Listaár, forint Volkswagen e-Transporter (136 LE. 84 kWh) 22 282 000 Ft Opel Vivaro Electric (136 LE, 50 kWh) 20 256 500 Ft Mercedes-Benz e-Vito (115 LE, 90 kWh) 17 838 710 Ft Farizon SuperVan (68 LE, 40 kWh) 16 400 000 Ft

Értékelés

A Sport-felszereltségű Ford E-Transit Custom ebben a formában elképzelhetetlen a hazai piacon, nálunk sokkal inkább a fehér színű, vagy belépő felszereltségű változatára van esély. Ennek ellenére jól demonstrálja, hogyan nézhetne ki egy olyan világ, ahol a gépjárművezető állíthatja magának össze álmai furgonját, vagyis azt a munkaeszközt, amiben hetente legalább 40 órát kell eltöltenie dacolva az időgyilkos dugókkal, torlódásokkal és a gyors megállásra alkalmas városi parkolóhelyek szűk kínálatával.

Persze az sem kizárt, hogy egy kis- és közepes vállalkozás vezetője ilyet rendel magának. Ebben ugyanis időként arra is lehetősége van, hogy ránézzen az e-mailjeire, vagy, hogy belekukkantson egy-két fontos Excel-táblába. Az E-Transit Custom összességében slágergyanús eszköznek tűnik és nagyszerűen képviseli azt az koncepciót, amely a furgonokra nemcsak célszerszámként, hanem szabadidős, vagy egyedi felhasználású járműként tekint.

Mellette – Ellene Jól gyorsul

Gazdagon extrázható

Csendes és halk

Mobil iroda funkciók

Tetszetős, sportos megjelenés Nincs akasztó a vezetőtérben

Nem alap a dupla tolóajtó