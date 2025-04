„Győztes persze csak egy van a végén” – mondja Kiss Norbert a Vezessnek, amikor a pár napja létező új pozíciójával és feladataival kapcsolatban a legnagyobb elérendő célról kérdezzük. A hatszoros Európa-bajnok kamionversenyző lett a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) szimulátorszakágának bizottsági vezetője.

Nem akármilyen felütéssel ír kinevezéséről az MNASZ: „A hazai autósport palettája ritkán bővült új szakággal, akkor viszont az mindig Európára és világra szóló nagy sikereket előrevetítő különleges sportszakmai mérföldkő volt a sportág hazai történetében. Az e-sport most hivatalosan is megérkezett a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szakágai közé.”

Mennyi versenyző, mennyi bajnokság és persze mennyi pénz?

Alkalomszerűen egészen biztosan több tízezernyi magyar vezet online a világ különféle pályáin, és valószínűleg sok ezren közülük másokkal is versenyezve indulnak kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb ideig tartó bajnokságokon. Platformokból és játékokból is számos különféle szint van, mindennek a csúcsán pedig jelenleg nagyjából tucatnyi olyan magyar fiatal van, aki hivatásos szimulátorversenyzőnek tekinthető.

„Akár kétóránként lehet ilyen-olyan versenyeken részt venni, ha valaki regisztrál különféle platformokon, és összerakja őket az algoritmus másokkal az országon belülről vagy akár a világ bármely sarkából. Na itt fordulhat elő, hogy egyesek szembejönnek a pályán” ‒ mondja Kiss Norbi.

Rengeteg előre kiírt bajnokság is fut saját szabályokkal, mezőnnyel, versenyekkel, ponttáblázattal, ez már a következő szint. Magyarországon is többen létrehoztak és működtetnek bajnokságokat, egyesek forintban százezres pénzdíjakkal. 2021-ben a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.-n keresztül az állam is indított bajnokságot, a HUNESZ E-sport Szövetség pedig tavaly 3 fordulóval hirdetett bajnokságot, mondja Bíró Balázs György főtitkár a Vezessnek. Idénre egyelőre kettőt írtak ki, de jöhet még a harmadik is 2025-ben.

„Hivatásosnak azt a versenyzőt tekinthetjük, aki rendszeresen pénzt keres ezzel, de ez még nem egyenlő azzal, hogy ebből ők mindannyian meg is tudnak élni” – mondja Kiss Norbi. Ehhez nyilván külföldi bajnokság kell, ahol már dollárban százezres díjakkal (vagy éppen szerződésajánlatokkal) működnek versenyek és bajnokságok mások mellett olyan szervezőkkel és csapatokkal, mint a McLaren, és olyan támogatókkal, mint a TAGHeuer. Mindkettő történelmi név az autósportok királya Formula-1-ben.

Magyar versenyzők „Vannak tehetségeink és reménységeink” – mondja Bíró Balázs György, aki sorolja a neveket. Blazsán Patrik már nemzetközi sikereket is elért (2022-ben az Év E-Sportolója Magyarországon), Kalocsai Dávid nyerte a tavalyi SIM Liga ACC-t, Tóth Dávid, Németh Eszter. A legtöbben azonban valószínűleg Bereznay Dánielt ismerhetik, aki jelenleg a Mercedes-AMG PETRONAS Esports csapat versenyzője az F1 Sim Racingben. A 25 éves versenyző immár nyolcadik esztendeje profi e-sportoló, korábban vezetett a McLarennél és az Alfa Romeónál. Bereznay jelenlegi csapattársa is magyar, Puki István: a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon második lett, Bereznay pedig harmadik.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) még 2021-ben kezdett komolyan foglalkozni a szimulátorozással, majd most januárban tette közzé a hivatalos szabályrendszerét, amit itt lehet elolvasni. A hazai közösség bővülése mellett ez volt az a pont és dátum, ami után az FIA-tagszervezet MNASZ is lépett az új szakággal és a kinevezéssel.

Mi köze egy kamionversenyzőnek az e-sporthoz? A hatszoros Európa-bajnok Kiss Norbi rajongói pontosan ismerik a választ a kérdésre, de mondja el ő maga. „2002-ben kezdtem el PC-n szimulátorozni, majd 2004-ben – szerintem akkor még egyedüli magyar indulóként – részt vettem rajta, és megnyertem a GTR világbajnokságot” – meséli a kezdeteket. Azóta valódi versenyautókkal sikeres és közismert karriert épített, de közben is szimulátorozik, 23 éve folyamatosan, a kamionversenyzés mellett fennmaradó idejében itt is eredményesen. „Vannak az elmúlt évekből magyar bajnokságokból 1‒3. helyeim. Szerintem ez 39 évesen nem rossz” ‒ mondja. Pláne, hogy csak heti 1-2 futamra van ideje. A szakági bizottság vezetéséért nem kap pénzt, társadalmi munkában dolgozik majd.

Mit akar csinálni az MNASZ szimulátorszakági bizottsága?

„Rengeteg célunk van” – kezdi Norbi, majd üzen a szimulátorozásban a versenyzésnél aktívabban benne lévőknek. „Senki ne ijedjen meg. Fontos, hogy nem akarunk beleszólni a mostani szervezők és bajnokságok életébe. Viszont, ha valaki szeretné a saját bajnokságát magasabb szintre emelni, az FIA szabályrendszere szerint működtetni, akkor abban örömmel és lelkesen segítünk.”

Szerinte az MNASZ szakága nem akar versenyeket szervezni, erre nincs szükség, ellenben aki igényli, annak segíteni akarnak komolyabb szponzorok (Telekom és IT-cégek, figyelem!) és támogatók felhajtásában, hogy álljanak be egyes versenyek és bajnokságok mögé. „Az egyik célunk láthatóbbá tenni a szimulátorozást.”

Mennyi pénz kell ahhoz, hogy valaki belevágjon? „A pénz kérdését át lehet ugrani, mert a szimulátorozás sokkal olcsóbb, mint bármilyen igazi motorsport” – mondja Norbi, arra utalva, hogy összehasonlíthatatlanul kevesebb pénz kell az online térhez, mint akár a nyitott kasznis autókkal való bajnokságok alapját adó aktív gokartozáshoz is. Nem csak a fizikai autó megvásárlása esik ki a képből, Bíró Balázs György képletes megfogalmazása szerint a versenyzők az e-sportban „nem törik ripityára a pénzt”. Kell egy gamer gép, amiből van milliós tétel is, de pár százezer forintos géppel is el lehet indulni versenyeken. Plusz egy százezres kormány/pedál szett.

„Nyilván a milliós gép ad a valósághoz közeli kormányérzetet, de abszolút vannak példák rá, hogy fa íróasztalra szerelt százezres kormánnyal magyar bajnokságokon egyesek futamgyőzelmeket szereznek, ezzel megmutatják a tehetségüket. Ezekkel is lehet jó időket menni, csak az érzet más.”

Az első magyar Forma-1-es pilóta óta újra és újra előkerül – akár az MNASZ-en belül is – a következő csúcspilóta kinevelése a világ legszűkebb elitjébe, kicsit olyan ez nálunk, mint a magyar űrhajós toposza. Cél, hogy egy vagy több magyar tehetséget felépítsenek a szimulátorozás trónjára is?

„Abszolút cél a hazai bajnokságoknak és a hazai versenyzőknek segíteni a minél magasabb szintek elérésében, helyes irányba tereléssel, tanácsokkal, a megfelelő versenyek és bajnokságok kiválasztásával. De a legfontosabb maga a versenyző: a világ elitjébe kerülni rengeteg idő és energia, miközben ahogy mondtam, győztes csak egy lesz a végén.”

Lesz e-olimpia?

Egyre inkább úgy néz ki, hogy igen. „Tavaly még 2025 volt a céldátum, de a jelenlegi állás szerint az I. Olimpiai Esport Játékokat 2027-ben Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban rendezik meg. Még nincsenek pontosan kijelölve a sportok, de az autós szimulátorozás az első e-sportok egyike” – mondja Bíró Balázs György, vagyis, ha összejön a klasszikus olimpia e-sport-változata, sanszosan ott lesznek a legjobb szimulátoros autóversenyzők is.

The road to Rijad néven állítólag már zajlanak a kvalifikációs versenyek előkészületei.