Az Egyesült Államok déli és középső államaiban szombatra tovább növekedett a pokoli időjárás miatti áldozatok száma. A Kentucky állambeli Frankfort városban egy megáradt folyó egy sodort el egy fiút, aki buszmegálló felé tartott. Hopkinsville központját a közeli folyó árasztotta el, tucatnyi embert kellett otthonából kimenteni.

A település körzetében kevesebb mint két nap alatt mintegy 200 milliméter csapadék hullott. Mike DeWine, Ohio állam kormányzója közölte, hogy mintegy 70 autóutat kellett lezárni.

Életveszélyes villámáradások lehetősége miatt riasztás volt érvényben helyi idő szerint szombaton reggel Missouri, Texas és Arkansas állam egyes részein, valamint Louisiana államban, a Mississippi folyó völgyében, és az újabb viharokban tornádók kockázatára figyelmeztettek.

Vízkár

A víz általában nem tesz jót az autóknak, különösen akkor nem, ha az bekerül az utastérbe vagy a motorba. A piszkos víz beszivárog a legkisebb résekbe is, az ajtótömítések nem nyújtanak kellő védelmet, és lassan megtelik vízzel az utastér. A különböző anyagokkal együtt érkező víztől büdös lesz a szőnyeg és a kárpit, a szivacsok mind magukba szívják. Arról nem is beszélve, hogy az elektromos alkatrészeknek is annyi, hiszen azok nem viselik túl jól a nedvességet. Ha pedig a motor is járt, miközben a mély vízbe gurult egy autó, és a levegőszűrő vizet szívott, az a legnagyobb gond. A víz ugyanis nem fog elégni a hengerekben, a dugattyú sem tudja összenyomni – leáll a motor, a benne rekedő mozgási energiáktól eltörhet a hajtókar.