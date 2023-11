Az autó oldalsó ablakait nem egyszerű betörni, elég rugalmasak és vastagok, akár egy kalapácsütésnek is ellenállnak. Nem hiszed? Mutatjuk! A legcélravezetőbb ha egy viszonylag nehéz, hegyes vagy éles tárgyat használunk (egyébként a porcelán a legcélravezetőbb), ha be akarjuk törni az ablakot. Nem is kell túl nagynak lennie, egy kisebb kavics is megfelelő lehet.

De miért akarnánk betörni az ablakot? Mondjuk meglátjuk, hogy a tűző napon valaki az autóban hagyott egy gyermeket, nagymamát, kutyát, macskát, stb…

Viszont van még egy szituáció, amikor nincs mese, törni kell: ha vízbe zuhanunk az autóval. Ilyenkor nehéz megfelelő lendületet venni az utastérben, ha pedig nincs arra alkalmas ablaktörő eszközünk (és az ajtó sem nyílik a nyomás miatt), akkor elő kell venni a fejtámlát. Miért? Nézd meg!

Ahogy a fejtámla „lábai” megfeszítik az üvegfelületet, az szinte azonnal berobban, mi pedig megmenekültünk.