Minden vidámság eltűnt a Q6 e-tronról, amit a prototípusok mutattak. Miután a formát nagyon nem rejtették el már azok sem, így nem meglepetés, amit látunk. Audis vonalak, hullámos, de éles formák és idomok, sok-sok precízen formált részlet és feszes illesztések. Viszont nem vágnánk rá egyből, hogy elektromos, mert az arányai kimondottan jók és klasszikusak, ha lehet ilyet mondani.

Hosszú az orra, az első tengely messze előre került az ajtókhoz képest, arányaiban az egész hátra terhel. Annyira, hogy az első üléseket szögre pontosan a két tengely között félúton építették be, emiatt van benne dinamika. Sokkal jobban, mint mondjuk a Q4-ben. Annál nagyobb, de a Q8 e-tronnál (ami a faceliftelt régi, első E-tron) kisebb, a kettő közé érkezik. 4771x1965x1648 milliméteres külső méretekkel és 2899 milliméteres tengelytávval rendelkezik.

Mozgó, változtatható világítás

Ezzel a modellel az Audihoz is megérkeztek az első osztott fényszórók, ahol az alsó, LED mátrix egységeket a maszk melletti fekete elemek közé rejtik. Elméletben működik, gyakorlatban ordít, hogy ott vannak a lámpák. Most viszont koncentráljunk a felső elemekre, ami a nappali menetfény, és oldalanként 61 darab ledből áll. Hogy milyen formájú nappali menetfényt rajzol ki, az menüből változtatható, lehet mozgó is – sorozatgyártású autón most először – és az SQ6 modell egyediket is kap.

Ugyanez működik hátul is, oldalanként három-három OLED panel világít a nappali menetfénnyel együtt, olyan formával, amilyennel szeretnénk. Itt is van egy mozgó, ami olyan, mintha folyamatosan csillogna a lámpa, de nem csak erre jó, hanem arra is, hogy üzenjünk a másik autónak. Vészfékezéskor például figyelmeztető háromszöget rajzol ki, de ugyanezt tudja akkor is, ha a Q6 az út szélén parkol.

Q6 és SQ6 modellek külön megjelenéssel

Kétféle modell érkezik a Q6-ból első körben, a Q6 és az SQ6. Technikai különbségeik mellett külsőre is könnyen megkülönböztethető, de azért kellhet hozzá segítség. Négyféle maszk kerülhet rá, az alap a karosszéria színével passzol, az SQ6-é pedig sötétszürke, apró ezüst betétekkel a rács imitációban, mivel ez csak dísz, levegő nem megy át a Single Frame-en. Ugyanez lehet teljesen fekete is, mivel persze ilyen csomag is elérhető a Q6-hoz, ezen az SQ6 kis dísz elemei szintén feketék.