Ezt az autót prémiummárkák ellenfelének szánja a Chery, ami látszik is a felhasznált anyagokon A minőségérzet jó, csak azért nem írom, hogy meglepően jó, mert az itthon is forgalmazott modelleken kívül elég sok kinti autó láttam az utazás során és az ottani márkák is megtanulták, hogyan keltsenek kedvező benyomást a beülőben.

Fekvő monitor uralja a belső teret, a gyorsan reagáló kijelző képátlója 15,6” lehet. Mercedeses hatást kelt a középső tároló fedele és zárja, a középről kétfelé nyíló fedél alatt van elég hely rámolni. A sík hátsó padlóval akár hárman is elférnének hátul, a térdnek jutó hely kellemesen bő, de egy közel 5 méteres villanyautó 300 centis tengelytávval ennél tágasabb is lehetne.

Ha nem is oldalanként, de hátul is állítható a légkondicionálás a háromzónás klímaberendezéssel. A felület alatt két USB-C-töltőről lakathatjuk jól az éhes kütyüket, elöl egy induktív töltőfelület van, ahol a légkondicionáló hűtheti a töltés közben felforrósodó telefont.

Magas embereknek folyamatosan, alacsonyabbaknak bukkanón lesz kellemetlen a hátsó üvegtető. A csomagtérfedélig ívelő üvegtető egyik hátránya, hogy eleve lehetetlenné teszi az ötajtós kialakítást nagy csomagtérfedéllel. Ez nem zavarja a kínai márkákat, mert a hazai piacon a szedánok és a terepjárók mennek jól, taxinak a kombik is, ám ferdehátú ötajtósra nincs igény.

De a fő baj az, hogy a hátul utazó pont úgy beleveri a fejét az üvegbe, ahogy a hátulra kényszerülő ember a Tesla Model 3-ban is, ahonnan ezt a megoldást másolhatták. A konstrukció azokat is sújtja, akik szinte nem is használják a hátsó ülést, mert a kis csomagtérfedél és a kis rakodónyílás miatt nehéz a csomagtartóba pakolni.