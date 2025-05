Több világrekord is megdőlt a 2025-ös TX2K-n, az egyiket pedig az EOSpeed (Evolution of Speed) csapat 1550 (!) lóerős Toyota GR Suprája állította fel Mike Kaionovic-csal a volánnál – számolt be a Smarter Media. Ez a rendezvény olyan a profi gyorsulási versenyzésnek, mint a Super Bowl az amerikai futballnak: aki számít, itt biztosan elindul.

Az említett módosított zöld Supra számos hasonló modellel küzdött meg, előbb két „csupán” 1200 lóerős ellen nyert negyed mérföldön (402 m), és 7,91 és 7,93 másodperces időkkel, majd rátettek még egy lapáttal.

9 fotó

Ekkor egy alig gyengébb, 1500 lóerős sárga GR Suprát győzött le, 6 tizedmásodperces különbséggel (7,74 mp vs. 8,37 mp).

Ebben a menetben egy új világrekordot is felállított az EOSpeed autója, ugyanis a sebességmérő berendezés tanúsága szerint 188,26 mérföld/h-s sebességgel (302,91 km/h-val) haladt át a célvonalon, ami a szériaalapú X58 kategóriában (B58-as motorblokk, gyári karosszéria) a valaha volt legnagyobb tempó.

A kategória döntőjére már sötétben került sor, Kaionovic ebben szintén egy 1500 lóerős GR Supra ellen versenyzett, de a rivális autó nem sokkal a rajt után meghibásodott és megállt, így ezúttal egy 8 másodpercen kívüli idő is elég volt az EOSpeed-autónak a győzelemhez.

A GR Supra a Toyota és a BMW közös fejlesztésű sportautója, amelyet 2019-ben mutattak be. Már közel áll a nyugdíjazáshoz, 2024 év végén mutatták be belőle az A90 Final Edition nevű limitált búcsúszériát, amely számos egyéb módosítás mellett az alapmodellnél erősebb a 3,0 literes hathengeres turbómotor. kapott.

Az eddig 340 lóerős motor csúcsteljesítményét 435 lóerőre emelték, a maximális forgatónyomaték 500 helyett 570 Nm. Ezzel párhuzamosan a sebességhatárolást is feloldották, így a végsebesség 250-ről 270 km/órára nő. A modellről az alábbi cikkben számolt be bővebben a Vezess: