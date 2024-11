Belül ugyanaz az igényes hangulat fogad, amivel az LBX normál változataiban is találkoztunk. Szép anyagok, jó összeszerelési minőség, az LBX jól hozza a prémiumterméket. Kifejezetten luxusautós az Alcantara szerű betét, amely a középkonzoltól a műszerfalon át az ajtókon is megjelenik.

Ugyanaz a letisztult műszerfal fogad bennünket a Morizo RR-ben is, mint a nálunk ismert LBX-ben, de van néhány nem is lényegtelen részlet, amely egyedivé teszi. Alumínium pedálok kerülnek az autóba, eltérőek az ülései és a kormánya is.

A normál LBX-hez képest alacsonyabbra került a vezetőülés, amely nincs ugyan sportautósan mélyen, de jó pozíciót kínál. Kifejezetten sportos az ülések kialakítása, szűk a hely az igazán erős oldaltámaszok között. Nagy sebességű kanyarokban is abszolút megállták a helyüket.

Magam mögött (178 cm vagyok) kissé szűkös érzettel, de elfértem, jut hely felnőttek lábainak és a fejtér is elég, bár passzentos. Egyedül a lábfejem fért kissé szűkösen a vezető ülése alá, ha az ülés a legalsó állásban volt.

Kormánya kifejezetten sportos, ami részben a perforált bőrborításnak és kellően kis átmérőnek köszönhető. Az általunk próbált automatikus váltós verzióban a váltófülek is megjelentek. A kormány funkciógombjai nem igaziak, helyettük érintésérzékeny felületen változtathatunk a beállításokon.

Alapvetően sötét tónusú utastér fogad, amelyben egyedi piros cérna emelte ki a különleges LBX nagyon sportos jellegét. Akinek ez nem jön be, annak jó hír, hogy számos szín közül lehet választani a biztonsági övek és a varrások számára.

Megmaradt a 12,3 colos kijelző a vezető előtt, de az óracsoporton új elrendezések közül lehet választani . Lehet két kör alakú műszerünk vagy a fordulatszámmérő kerülhet középre, sőt, akár versenypályára ideális csíkszerű kijelzőnk is lehet. Okos megoldás, hogy a vízhőfok mellett az olajnyomás és olajhőmérséklet értékeit is láthatjuk.

Középen itt is 9,3 colos képernyőt találunk, ezen többek között valós idejű információkkal működő navigáció is futhat, elérhető hangvezérlés is. Ezeket sajnos nem tudtuk működésre bírni az új-zélandi próba során, ahogy az okostelefon-integrációval is voltak gondjaink. Talán európai telefonjaink nem értettek szót a japán rendszerrel.

Az Apple CarPlay vezeték nélküli, az Android Auto esetében vezetékes kapcsolat segítségével lehetséges a kapcsolódás. Nemcsak erre jó a telefonunk, de hordozhatja a digitális kulcsot is, így azzal nyitható és indítható az LBX. Persze elővenni sem kell a telefont, elég, ha nálunk van. De akár távolról is nyitható és zárható az autó.

Alapesetben hat hangszórós audiorendszer kerül a Lexus LBX-be, de opcióként 13 hangszórós Mark Levinson hifiből is szólhat a zene, ennek része a csomagtartóban elhelyezett mélynyomó is.

Akárcsak a drágább Lexus modellek, az LBX is kínál Climate Concierge megoldást, amely összehangolja a légkondicionáló működését az ülés- és a kormányfűtéssel, miközben a Panasonic nanoe-X technológiájának használatával javítja a levegő minőségét. Mikroszkopikus vízrészecskéket bocsát ki, gátolva a vírusok és a baktériumok terjedését, semlegesíti a szagokat, miközben hidratáló hatása vana hajra és a bőrre is.