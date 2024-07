Az elmúlt évek alatt szép lassan megszoktuk, hogy minden Lexus predatorként vicsorog szembe velünk. Na, az LBX már nem ilyen, eltűnt az orsószerű hűtőmaszk, bár aki szeretné, kis fantáziával a felét még beleláthatja a mostani hűtőmaszkba is. Szúrós tekintetnek látszó vékony fényszórók és jellegzetes lexusos nappali fény az orron, köztük vékony krómcsík húzódik, alul pedig apró ködlámpák találhatók elöl.

Oldalról nézve a SUV-knál kötelező műanyag betét a kerékjárati íveken és a küszöbön is ott van. Hátul dögösek lettek a középen egy fénycsíkban összeérő lámpatestek, viszont az apró, hátsó ablaktörlő nagyon kilóg az összképből. Láttunk már ennél elegánsabb, rejtett megoldást még olcsóbb kategóriájú autónál is. A kipufogót viszont alaposan eldugták, hátulról nézve nem is látszik, hogy van ilyenje az autónak. Az LBX karosszériájának hossza 4190 milliméter, szélessége 1825 mm, magassága 1560 mm, tengelytávja 2580 mm.

Furcsa kilincsek

Az NX és RX modellekről lehet ismerős az autó kilincse, amelynek használata elsőre szokatlan lehet. Ebben ugyanis mikrokapcsoló oldja elektromosan a zárat, mechanikusan semmit nem mozdul a kilincs. Használatával egy, folyamatos, megakadás nélküli mozdulattá egyszerűsödik az ajtónyitás, amit könnyű megszeretni.

Ugyanígy működnek a belső kilincsek is, ahogy nyúlsz az ajtó felé, hüvelykujjal megbököd az apró kilincset és tádááám, nyílik is az ajtó. Csupán egy mozdulattal kevesebb, de ha kipróbálod, nem is érted, miért kell ezt másként csinálni. Vész, áramszünet vagy egyéb katasztrófa esetén ugyanezt a kis fület meghúzva mechanikusan is nyitható az ajtó, így attól nem kell félned, hogy rabul ejt az autó.