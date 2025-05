Az eset a Quattro Group British Supersport Championship első körének első kanyarjában történt a Oulton Park versenypályán. Az ütközéssorozatban életét vesztette a 21 éves Owen Jenner, és a 29 éves Shane Richardson.

A baleset akkor következett be, amikor az egyik versenyző elvesztette uralmát motorja felett az úgynevezett Old Hall kanyarban, amelynek tömeges bukás lett a vége. Az egyik jármű lángra is kapott.

Owen Jenner, a Rapid Honda versenyzője (86-os rajtszám) súlyos fejsérülést szenvedett. A helyszínen nyújtott orvosi ellátás után a pályán lévő központba szállították, ahol megpróbálták újraéleszteni, de a szervezők tájékoztatása szerint a „katasztrofális fejsérülés” következtében a fiatal sportoló már a kórházba szállítás közben életét vesztette. Jenner a kelet-sussexi Crowborough városából származott. Tehetséges motoros volt, 2024-ben a Brit GP2 bajnoki címet is megszerezte, 20 versenyből 18-at megnyerve.

A másik áldozat Shane Richardson, az Astro JJR HIPPO Suzuki csapat új-zélandi versenyzője (28-as rajtszám) súlyos mellkasi sérülésekkel került az orvosi központba, de a Royal Stoke Egyetemi Kórházba szállítása közben ő is meghalt.

A balesetben további versenyzők is megsérültek. A 47 éves Tom Tunstall súlyos hát és hasi sérülésekkel került kórházba. Öt versenyző kisebb sérüléseket szenvedett, három másik pedig sértetlenül úszta meg a borulást.

A rendőrség, a halottkém és a MotorSport Vision Racing szervezői közösen indítottak vizsgálatot az eset körülményeinek feltárására. A szervezők közleményükben megerősítették: a versenyt azonnal leállították, és a további futamokat törölték.

A motorsport közössége mély megrendüléssel reagált a tragédiára. Ben Currie ausztrál versenyző így fogalmazott: „Szavakkal nehéz kifejezni a fájdalmat. Két nagyszerű sporttársat veszítettünk el abban a sportban, amit szeretünk.”