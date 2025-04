Ugyan az időjárás a következő hétvégére még tartogat egy kis szeretetcsomagot a télből, de már április van, túl vagyunk az óraállításon, este nyolcig világos van, és az idő is egyre melegebb. Ez pedig az úton azt jelenti, hogy előbb utóbb előszedik a motorosok is a járműveiket és már rájuk is kell figyelni autózás közben. Nézzük, milyen súrlódási pontok lehetnek a két- illetve a négy keréken közlekedők között.

Bár mindkét közlekedési eszközzel közvetlenül el lehet jutni A-ból B-be, de más más előnyei hátrányai vannak az autónak és a motornak. Az autóban nagyobb a komfort, a biztonság, nagyobb távokat is lehet vele megtenni, míg a motor gyorsabb, veszélyesebb, de kevésbé érzékeny a dugóra és parkolni is sokkal könnyebb vele. Viszont a játszótér közös, ugyanott kell balesetmentesen haladni.

Motorral közlekedni nem csak azért jó, mert könnyedén, és gyorsan eljuthatsz vele bárhová, hanem azért is, mert számos olyan KRESZ szabály létezik, ami megkönnyíti a motoros életét. Az egyik legjobb dolog a buszsávok legális használata. Sőt, a busznak szóló szabad jelzésre is elindulhatsz ha motorozol. Sőt, el is kell indulnod, ha már ott vagy, pláne, ha a hátad mögött még egy busz is áll.

Mielőtt nagyon megutálnád a motorosokat, mert ott is mehetnek, ahol te nem, akkor gondolj bele, hogy ez valahol egy teljesen logikus lépés. A motor gyors, nem foglal sok helyet az úton és egyáltalán nem tartja fel a buszt. Ellentétben például a buszsávba beengedett kerékpárossal, vagy az éppen utast felvevő / kirakó taxissal, akik ugyanúgy használhatják a buszsávot.

Parkolás járdán

Szintén nagy segítség, hogy ha megérkezel valahová motorral, akkor a járdán is leparkolhatsz vele. Persze nem mindenhol, ehhez legalább másfél méternek kell szabadon maradni a járdán a gyalogosoknak. Sőt, még akkor is lehet a járdán parkolni, ha ezt amúgy tábla tiltja.

Motorral parkolásnál érdemes inkább a járdát választani, és nem az út mentén kialakított várakozóhelyeket használni. Az maradjon meg az autósoknak, hiszen így is egyre kevesebb olyan hely van a belvárosban, amit még nem stoppoltak le a helyi lakosok autóinak. Ha mégis muszáj az úttesten várakozni, akkor több motort is le lehet parkolni egy autónyi helyre. Motorral ugyanis párhuzamosan két jármű is parkolhat egymás mellett.

Sorok között

Klassz könnyítés az is, hogy álló autósort motorral bármelyik irányból ki lehet kerülni, vagy elhaladni az autók között. (biciklivel ezt csak jobbról, az úttest szélén lehet megtenni) Emellett autópályán – ha az autósok szabályosan meghagyták középen – a szabadon hagyott biztonsági sávot is használhatják a motorosok. Az készülő új KRESZ-ben tervként már az is szerepel, hogy a lassan mozgó kocsisor között, illetve tőlük balra is elhaladhasson a motoros, legfeljebb 25 km/órás sebességgel. Aki vezet, az minden bizonnyal tapasztalta már, hogy a motorosok amúgy is elhaladnak a lassan araszoló sorok között, igaz, jelenleg ez még szabálytalan. Ez nem is balesetveszélyes, feltéve, ha nem túl nagy a sebességkülönbség az autók és a köztük elhaladó motor között.

Bármennyire is csalogatónak tűnik, lehetőleg ne húzzon el senki irgalmatlan tempóval az autók között. Sőt, igazából egyáltalán nem bölcs dolog versenytempóban közlekedni a közúton. Pláne, hátulról utolérni egy autóst, akinek a tükörből kéne kiszúrni az aprónak látszó motorost. Az autósok nagy többsége ugyan már mindenfelé kénytelen figyelni, mióta bárhonnan és bármikor eléjük kerülhet egy a közlekedési szabályokra fittyet hányó, vagy csak a számára szimpatikusakat betartó kerékpáros, de az irgalmatlan sebességkülönbséggel, a semmiből megérkező motorosra nem lehet felkészülni. Még akkor sem, ha már a másik megyéből is hallani a hangját.

A néma veszélyes

A csendes motor viszont kész életveszély. Leginkább az elektromos robogók, motorok önveszélyesek attól, hogy semmi hangjuk nincs. Míg a csendben közeledő elektromos autót nem nehéz észrevenni, addig a jóval kisebb, és hallhatatlan villanyos kétkerekűekkel más a helyzet. A motornál a hang valahol a jogos önvédelem kategóriába tartozik, amivel jelzi, háló, itt vagyok, ne taposs el!

A hang mellett a világítás is fontos. Igaz, elméletileg minden robogó, motor csak felkapcsolt tompított fénnyel közlekedhet még nappal is.

„A forgalomban részt vevő motorkerékpárt és a tompított fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt – tompított fényszóróval – nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.”

Szóval ez nem kérdés, világítani kell és kész. Vannak, akik úgy próbálják magukat láthatóbbá tenni, hogy felkapcsolt reflektorral motoroznak. Ezt biztos messzebbről is könnyű észrevenni, viszont vakít, és emellett megnehezítheti a többi közlekedő számára a helyes távolságbecslést. Szóval ezt inkább ne! Elég a tompított is. Kommunikálni viszont fontos, inteni, villantani, vagy csak összenézni, vagy bármi más módon jelezni, láttalak, észrevettelek, jöhetsz, köszönöm, stb.

Színesnek lenni jó

Ha biztosra akarsz menni, akkor a baljós, sötét színű helyett – bár kosztűrő szempontból biztos ez a jó választás – vegyél színes ruhát, vagy csak vegyél fel egy sárga, fényvisszaverő mellényt. Esetleg színes, világos bukósisakot. Papagájnak látszani kevésbé kínos, mint balesetet szenvedni. Az öltözékre amúgy is érdemes figyelni, reméljük, papucsban és félmeztelenül ma már senki nem ül motorra.

Autósként annyit tehetsz, hogy nem omlassz össze, ha megelőz, vagy ne adj’ Isten a pirosnál eléd áll egy motoros. Ha zöld lesz, úgysem fogod sokáig látni, mire megtalálod az egyest, ő már a másik lámpánál lesz. Ugyanígy kedves dolog, ha segítesz neki előrébb jutni dugóban, piros lámpánál dekkolva. Neked 20 centi jobbra, a motoros meg mehet előre. Ő boldog, hogy könnyen előrejutott, te is boldog vagy, mert jó fej voltál és egy kicsit klasszabb hely lett a világ.