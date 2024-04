Három újfajta parkolóhely terjed Budapesten meglehetős gyorsasággal. Az elmúlt 2-3 évben jelentek meg a fővárosban, a számuk immár közelíti a tízezret, ezért érdemes figyelni. Még azok is bírságot kaphatnak, akik fizetős helyen bedobálták a fémpénzüket az automatába, vagy éppen telefonon indították el a parkolást.

A főváros egyes kerületeiben hamarosan az összes kültéri parkolóhelynek a 30 százaléka „kizárólag lakossági parkolást”engedélyez az autósok egy részének a nap 24 órájából 13-ban.

Bocsánat, te nem itt laksz, ez nem a te helyed

Először 2021. augusztusában a VI. kerületben jelentek meg azok a közlekedési táblák, amelyek a kizárólagos lakossági parkolás lehetőségére hívják fel a figyelmet. A táblák után sorjázó helyeken este 18 óra és reggel 7 között csak a kerületi parkolási engedéllyel rendelkezők várakozhatnak autójukkal.

A helyek azonban ránézésre nem egyformák – derült ki a Vezess számára, miután több fővárosi kerületet is megkerestünk. A cikkünkben szereplő, különféle kerületekben fotózott KRESZ táblák mindenütt ugyanazok, az viszont már egyáltalán nem egységes, hogy milyen felfestés jelzi a tilalmat, ha egyáltalán van bármilyen festés vagy jezés az aszfalton.

Ettől sokkal látványosabb helymegjelölést alkalmaz a VI. kerület, ahol nem sajnálják a vörös festéket az autósok figyelmeztetésére. Minden egyes lakossági helyre felfújják Terézváros pajzs alakú címerét.

Megint másféle megoldást választ a szomszédos VII. kerületi önkormányzat. Erzsébetvárosban az estétől reggelig a kizárólag kerületi lakosok által használható helyeket a tábla után sárga, szaggatott vonal jelzi a járdapadkán.

Több okból is érdemes figyelni. Ugyan még három esztendeje sincs a legelső ilyen várakozási hely kijelölésének, csak az általunk megkérdezett három belvárosi kerületben együttesen már eléri a hatezret a számuk.

„Nálunk a 6200 parkolónak nagyjából a 30 százaléka, azaz kb. 1900 parkoló lesz kizárólagos lakossági, melyeket folyamatosan alakítunk ki, most tavasszal elkészül a teljes kerületben” – ezt a terézvárosi önkormányzat válaszolta szerkesztőségünknek. Náluk április végén fejeződnek be a munkálatok, akkor érik el a 30 százalékot, ami a Fővárosi Önkormányzat szabályozása alapján a maximaális arány. E fölé senki nem mehet.

A XIII. kerületben „jelenleg 1905 ilyen parkolóhely van, mely az újlipótvárosi parkolóhelyek 30 százalékát jelenti, ez így az összes kerületi parkolóhely 6,8 százaléka” – ezt már a másik irányba szomszédos kerület önkormányzata írta a Vezessnek. Ezektől a közel két-kétezer helyektől is több van Erzsébetvárosban.

„Az előzetes tervek szerint 2296 parkolóhely lett kijelölve, ez azóta már minimálisan változott – főleg a MOBI-pontok építése miatt” – válaszolta kérdésünkre a VII. kerület.

Mi ez a kiszorítósdi? – kérdi a vidéki autós Az ország autósainak nagyjából a 95 százaléka valószínűleg még nem élte át azt a borzasztóan zavaró, idegesító, kiakasztó helyzetet, amikor hazaér a

kocsijával, ám nem tud parkolni nemhogy a saját háza előtt, nemhogy a saját utcájában, de még a szomszédos utcákban sem. Csak köröz és köröz, lassan halad, és egyre idegessebben keresi-kutatja a tekintete azt az egy szem szabad helyet, ahová beállhat. Ahonnan aztán, mondjuk akár 400-500 méterről cipekedhet a lakásáig. A Budapest belvárosának egyes utcáiban élőknek ez havi, heti, bizonyos környékeken akár napi kínszenvedése volt hosszú-hosszú éveken át. Ezt az áldatlan helyzetet próbálják megszüntetni az önkormányzatok az autókkal csurig megtelt környékeken. Akármelyik kerület vezetését kérdeztük, mindenki azt válaszolta, hogy egyértelműen pozitív a lakók visszajelzése, örülnek a kijelölt helyeknek.

Rajtuk kívül több más önkormányzat kezdett bele a helyek egy részének ilyen kijelölésébe, a máshol lakók parkolásának korlátozásába. Az V. kerületben például a Báthory utcától északra, a Szent István körútig terjedő területen jelöltek ki több, mint 300 kizárólagos várakozóhelyet. A IX. kerületben 1205 hely szerepel a tervekben (feljebb a képünkön a Mihalkovics utca látható), a XI. kerületben pedig éppen most áprilisban jelöltek ki helyeket Sashegy és Albertfalva városrészek egyes utcáiban.

Minden általunk megkérdezett kerületben egyértelmű igent mondtak arra, hogy ellenőrzik-e este 18 óra és reggel 7 között ezeket a helyeket. A kontroll egyszerű, a közteresek – vagy a parkolóőrök – lecsippantják az autók szélvédőjére ragasztott matricát, és kiderül, hogy ahhoz a rendszámhoz tartozó autó után ki van-e váltva az éves, kedvezményes parkolási engedély. Kerületi lakosként az első autóra ez jellemzően 1900-2200 forint évente, önkormányzattól függően.

Parkolási bírság, kerékbilincs, helyszíni bírság

Körkérdésünkre kiderült, hogy nem pontosan ugyanazok ellenőriznek, és nem pontosan egységes az illetéktelenül ilyen helyen parkolók büntetése. A VI. kerület válasza szerint náluk „a közterület-felügyelők ellenőrzik, hiszen jellemzően a kizárólagos helyek használata nem kötődik a fizetőparkolás idősávjához, azon kívül esik. A büntetési tétel 13 ezer forint és lehet kerékbilincs, valamint elszállítás is.”

A VII. kerülettől viszont ezt a választ kaptuk. „Erzsébetvárosban nem csak a rendészek, de a parkolóellenőrök is ellenőriznek. A korlátozott várakozási övezetben történő várakozás szabálysértésnek minősül, a szabálysértő gépjárművekre kerékbilincset helyeznek fel a közterület-felügyelők, amelynek eltávolítási költsége 11 500 forint, továbbá az elkövetővel szemben figyelmeztetést / helyszíni bírságot / feljelentést alkalmaznak.”

Erzsébetvárosban csak tavaly „a fentiekben leírt szabálysértés elkövetése miatt összesen 1811 esetben intézkedtek a közterület-felügyelők”. Fontos, az is megkapja a bírságot és a bilincset, aki máshol lakóként tisztességesen kifizette a fizetős parkolást, az is megkapja – van ilyen kérdés az egyik kerület parkolási oldalán -, aki rokonként érkezik látogatóba. És a zöldrendszámos – Budapest 99 százalékán ingyen parkoló – autó is megkapja. A KRESZ-tábla rájuk is vonatkozik.

Puszi és pá

Nem olcsó szellemeskedés ez a szövegközi cím, hanem egy másik, szintén viszonylag új parkolóhely hivatalos neve. Újabban erre is figyelni kell a Budapesten parkolóhelyet vadászóknak. Az angolszász Kiss+Ride táblanévből származik, és ha nem is ezerszámra, de szintén egyre több kerület próbálkozik vele.

Az iskolák, óvodák és bölcsődék előtt kijelölt parkolóhelyek lényege, hogy ezeken egy meghatározott rövid ideig – jellemzően percekig állhatnak meg a szülők. Amíg beviszik a gyereket az intézménybe, vagy éppen csak addig, amíg kiszáll onnan a diák.

„Valamennyi gyerekintézménynél felmértük négy éve, hogy ki lehet-e alakítani ilyet az épület előtt, szeretnék-e, ha létrehoznánk Puszi és Pá parkolóhelyeket” – mondja erről a terézvárosi önkormányzat. A vizsgálat eredményeként kiderült számukra, hogy nem minden intézmény előtt lehet ezt létrehozni, mert a kerületben szűk, egyirányú utcák a jellemzők, és a forgalomban torlódást okozna több ilyen utcácskában a K+R parkolóhely.

Ebben a kerületben két utcában indították el kísérleti jelleggel két intézmény előtt, „de az a tapasztalatunk, hogy nem úgy használják azt az autósok, ahogy azt kellene és ami a funkciója. Emiatt ezeken a helyszíneken rendszeresen kellett közterület-felügyelőt biztosítani, hogy a forgalmi rend fennmaradjon, és a Puszi és Pá parkolók működni tudjanak.”

A VI. kerületben a Hegedű utcában az iskola mellett, míg a Felsőerdősor utcában az iskola előtt működnek. A XIII. kerületben pedig a Fiastyúk utcában a Hegedüs Géza Általános Iskola előtt van, de a legtöbb a XI. kerületben létezik. „Számos helyen van már K+R Újbudán a köznevelési intézmények közvetlen közelében, amelynek egyértelműen pozitív a fogadtatása. Önkormányzatunk tervei között szerepelnek újabb K+R parkolóhelyek a beérkező igények és a közterületi és a közlekedési lehetőségek figyelembevételével.”

Ugyanakkor az újbudai önkormányzat szerint a táblák kihelyezése önmagában nem feltétlenül elegendő, ezért a közterület-felügyelőik a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban szemmel tartják ezeket a helyeket, egyúttal segítik a szülőket és a tanulókat az iskolák környékén. Aki illetéktelenül parkol ilyen helyre, azt szintén megbírságolják, habár nehezebb az ellenőrzés. Főként a feltűnő esetekben lehet szankcionálni, ha azt tapasztalják a közteresek, hogy fixen, akár órákon át ott parkol valaki mozdulatlanul.

A harmadik terjedő, korábban nem létezett parkolóhelyfajta…

…a föld alatt található. A főváros belső részeit iránytó önkormányzatok a felszíni, kizárólagos parkolóhelyek kijelölése mellett különféle magáncégek mélygarázsaiban is biztosítanak helyeket a kerület lakosainak. Ez is egy módja újabban a kevés hely okozta problémák megoldásának, tudomásunk szerint a XIII. kerület volt az úttörő ebben Budapesten a Matricáért Garázs nevű akcióval.

Ennek, és például a VI. kerületinek is az a lényege, hogy az a helyi lakos, aki lemond a felszíni, kedvezményes parkolás lehetőségéről (magyarán: fent, utcákban nem foglal helyet), annak anyagilag megtámogatja valamely cég, bevásárlóközpont, szálloda stb. mélygarázsában a parkolást az önkormányzat. Kezdetben a Westend parkolóját használhatták a XIII. kerületiek közül akik beléptek ebbe a rendszerbe, később a Lehel Csarnok parkolójával bővítették a lehetőségek körét, majd a Generali Biztosító egyik helyi parkolója is belépett a programba.

A VI. kerületben immár 10 különféle helyen él a lehetőség a Hard Rock Hotel mélygarázsától a Westenden és az Oktogon Parkolóházon át a Care Park három különféle garázsáig. Valamivel több mint 200 helyet használnak ezekben ennek a két kerületnek a lakói.

A magyarázat egyszerű, hogy ebben a programban miért nem 5-10 ezer helyről beszélünk: a lakosok kedvezményes díja a céges mélygarázsokban már nem évi 2000 forint körüli összeg, hanem jellemzően havi 15-20 ezer forint. Igen, az önkormányzat anyagi segítségével, kedvezménnyel ennyi.