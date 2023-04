Ez vaku volt, vagy villám? Nem, az új Honda Civic Type R!

Piros padlószőnyeg és vörös kagylóülések ugranak a retinámba, ahogy felpattintom a Civic ajtaját. Mennyire izgalmas ez már! Hogy egy sportmodell tényleg érdekes belül is és követi a tradíciókat. Vibrál az egész, az összkép nagyon érdekes, amikor egyszerre látni a rikító kék küszöböt és a vörös kárpitokat. Imádom!

Alcantara huzatú kagylóüléseket kap előre a Honda Civic Type R dombornyomott fejtámlákkal. Ezek majdhogynem előre be vannak állítva, az ülőlap dőlését, az oldaltartást, vagy a deréktámasz állítását ne is keressük, még fűtést sem kaphatnak, ez itt funkcionális. Ahhoz képest viszont nem beton kemények – ami később fontos lesz –, mégis pont jó a tartásuk, miközben elég jó bennük üldögélni is.

Ahhoz képest, hogy tisztességes családi ötajtósból faragták, a Civic Type R hiányt mutat helyek számából, ez csak négyüléses autó és a hátsó rész elég egyszerű. Itt már fekete az ülés, a kárpit viszont piros, és aki ide ül, annak is lesz néznivalója, az első ülések háttámláján olvasgathatja a Type R feliratot, már ha képes rá.

Alcantara huzatú a sportkormány is, ami szintén elég funkcionális, alig formázott és vékony, mint egy rendes versenykormány. Nem kell ide sallang, amikor egy autót tényleg arra terveztek, hogy gyorsan menjenek vele. Középkonzolján ott ágaskodik a Honda jelenlegi egyetlen kézi váltójának gombja, az a fémgömböc, amihez se hidegen, se melegen nem jó hozzáérni, ellenben kesztyűben pont tökéletes. Esztergált alumínium, ami talán a fotókon is látszik, mennyire rohadtul jól néz ki.

Multimédiája is tartogat érdekességeket, a LogR applikációt integrálták rá, így már fedélzeti telemetria-rendszere is van a Type R-nek. Az összes folyadék hőfokát figyelhetjük, köridőt és gyorsulást mérhetünk, ezeket az adatokat pedig meg is oszthatjuk egyenesen a kijelzőről, miután a rendszer online kapcsolatú.

Digitális műszeregységén nagyot változtat a +R menetmód, egy 80-as évekbeli kijelzőt kapunk vízszintes fordulatszámmérővel és elszórt információkkal. Amennyire egyszerű sportautó a Honda Civic Type R, elbírta volna, ha ez az alapbeállítása, és nem két szomorú kerek digitális műszer, de valójában mindegy, mert egy gombnyomás átkapcsolni.