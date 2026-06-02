A 2026-os Forma-1-es Monacói Nagydíj eleve szokatlan lesz abban a tekintetben, hogy több mint két évtized (2004) után, május helyett júniusra esik a verseny – tegyük hozzá, az eddigi 71 rendezésből öt alkalommal már legalább magát a futam, de néhányszor a teljes hétvége júniusra esett –, de az elmúlt években megszokott rendezési dátumnál is rendhagyóbb lehet maga a versenyzés.

Mostanában, még a kötelező két kerékcserés kísérletek ellenére is – végtelenül unalmas körmeneteket, „lassúsági versenyeket” láttunk a hercegségi utcai futamán, ám a 2026-os autóknak köszönhetően idén más lehet a kép.

A könnyebb és kisebb, eltérő aerodinamikájú autók, valamint a részben okkal kárhoztatott, nagyobb hangsúlyt kapó villanyos hajtás kombinációja Monte-Carlo utcáin a korábbiaknál változatosabb, eseménydúsabb futamot hozhat.

„Úgy gondolom, Monaco az egyik olyan verseny lehet, ahol az idei autók nagyon jók lehetnek. Könnyebbek lettek az autók, ami alapvetően jó dolog, ezt pilótaként is érezzük, egy olyan pályán, amilyen a monacói, ez egyértelmű előny lesz. A villanyos hajtási fél sem jelent majd problémát, mert a sok kanyar miatt igen hatékony lesz a visszatöltés. Szóval izgatottan várom, ez most jó pálya lehet az új autóknak” – mondta a hazai kedvenc Ferrari-pilóta, Charles Leclerc, akinek számos kudarc után 2024-ben jött össze az otthoni győzelem.

A 2026-os bajnokság éllovasa, a Kína óta zsinórban négy futamot nyerő mercedeses Kimi Antonelli is igen bizakodó a hétvége általános képét illetően:

„Akár előzéseket is láthatunk majd most, hogy az autók kisebbek. Persze így is komoly elszántság kell majd a sikeres manőverhez, de úgy gondolom, immár nem lesz lehetetlen előzni. És azt gondolom, amúgy is sokkal élvezetesebb lesz vezetni az autókat a kisebb méreteknek és az elektromos hajtásnak köszönhetően” – kezdte az olasz, aki a napokban igen rangos F1-es elismerésben részesült.

„Az FIA-val mostanában tárgyaltunk a komoly sebességkülönbségekről, de úgy vélem, Monacóban ez sem lesz majd gond, az akksitöltés tekintetében nagyon kedvező pálya, nincsenek hosszú egyenesek, azaz nem jelentkeznek majd ilyen problémák” – utalt arra, hogy másutt az egyeneseken – nem egyszer a pilóták akaratán kívül, a szoftver „döntése” alapján lassultak le drasztikusan az autók, hogy az akkumulátorokat töltse a belső égésű motor.