Csalódást keltő volt Lewis Hamilton első Forma-1-es szezonja a Ferrarival, 2026-ra azonban mintha összecsiszolódott volna a Scuderia és a hétszeres világbajnok. A Kanadai Nagydíjon a brit eddigi legjobb eredményét érte el vörösben, amikor másodikként látta meg a kockás zászlót, előzetesen pedig őt emlegetik a kevesebb motorerőt igénylő monacói hétvége egyik esélyesének.

Hamiltonról a minap a korábbi csapattárs és egykori jóbarát, Nico Rosberg is megszólalt egy podcastban. 2016 legjobbja kijelentette, szívesen látná, hogy egykori riválisa megszerzi nyolcadik világbajnoki címét. “Szerintem idén futamot fog nyerni. De a bajnoki címhez az autója sincs meg,

és ő sincs még azon a szinten,

de remélhetőleg javulni fog a szezon során” – fogalmazott a német.

Rosberg nem kerülhette ki a kérdést, hogy milyen viszonyban vannak. A gyermekkori barátság után a viharos mercedeses évek jöttek csapattársként, most pedig semleges a viszonyuk. “Történtek rossz dolgok, melyeket nem lehet egyszerűen kijavítani. Ki fogja először azt mondani, hogy sajnálom? Nem tudom. De lenyűgöz, ahogyan még mindig vezet. Tíz éve vonultam vissza, és már akkor sem voltunk fiatalok, de ő még mindig nyomja. Egy géniusz” – magasztalta Hamiltont a 23-szoros nagydíjgyőztes.