A mercedeses Andrea Kimi Antonelli nyerte a 2026-os Forma-1-es Kanadai Nagydíjat a ferraris Lewis Hamilton és a Red Bull hollandja, Max Verstappen előtt. A bajnokesélyes George Russell kiesett a másik Mercedesszel azok után, hogy 30 körig ütötték-vágták egymást az élen Antonellivel.

A 70 körösnek induló futam jóval hűvösebb körülmények között zajlott, mint amit pénteken és szombaton megtapasztalhattak a versenyzők. A rajt előtti órában enyhén szemerkélt az eső, a pilóták igen megosztott gumiválasztással rajtoltak: a többség lágyakon, de például a 3-4. helyen a McLaren párosa átmeneti abroncsokon, ahogy a hátsóbb régiókban az Audi, a Cadillac és Carlos Sainz is a Williamsszel.

A rajt

…nem sikerült elsőre, az öt piros lámpa nem aludt ki időben. A rajtrács 9. helyén ott ragadt Arvid Lindblad, a Racing Bulls nem vette be az első fokozatot, autóját vissza kellett tolni a bokszutcába. Ez elég hosszú folyamat volt, ami miatt két extra felvezető kört is teljesített a mezőny. Lindblad végül el sem tudott rajtolni.

A 68 körre rövidülő futam végül elkezdődött. Nagyon meglepő módon az átmeneti gumis Lando Norris repült az élre, átlépve a Mercedeseket, akik között helycsere történt: Andrea Kimi Antonelli megelőzte George Russellt. Negyedikként érkezett a ferraris Lewis Hamilton, aki mögül a mclarenes Oscar Piastri már az első kör végén lecserélte átmeneti abroncsait. Norris sem maradt sokáig az élen, a bemelegedő slick gumikkal már a második kör végén utolérte Antonelli.

A harmadik kört már a két Mercedes kezdte meg az élen, mögöttük Hamiltonnal. Max Verstappen volt a Red Bull-lal a negyedik, őt Charles Leclerc (Ferrari) és Isack Hadjar (Red Bull) követte. A McLarenek a 14. és a 16. helyen küzdöttek azért, hogy visszatérjenek a pontszerzők közé.

A 6. kör végén Russell átvette a vezetést, de kis híján Antonelli kiütötte mindkettejüket egy elfékezéssel. Az eset után Russell kissé el is lépett csapattársától, nyugodtabb körök jöttek a brit számára. A dobogóért is ment a csata, a 9. körben Verstappen meg is előzte Hamiltont az első kanyarban.

Újabb McLaren-malőr

Norris az elpuskázott kezdés után már a 11. körben a pontszerzők között volt, a 12. körben pedig a kilencedik helyre lépett fel. Ugyanebben a körben a két Mercedes újra egymásra talált Russell csúnya hajtűkanyaros elfékezése után, de a brit egy oda-vissza előzés után maradt az élen. A 17. körben Russell újra hibázott, Antonelli komoly nyomást helyezett rá.

Történt egy baleset is ekkortájt, Piastri találkozott a williamses Alexander Albonnal a 12. körben – előbbinek az első szárnya, utóbbinak a futama bánta a kontaktot. Piastrit emiatt 10 másodpercre meg is büntették. Norris versenye is tragikusra fordult, neki megbízhatósági problémák miatt kellett az alig használt közepes gumikat 16 kör után frissre cserélni.

Közben a Ferrari-Red Bull meccsek is zajlottak. Verstappen mögé visszatért Hamilton, míg Leclerc-t Hadjar rohamozta.

Összeér a két Mercedes!

Russell a 22. körben újra elrontotta a hajtűt, így Antonelli ismét lehetőséget kapott az előzésre. Az olasz át is vette a vezetést, és el is lépett csapattársától. Ekkor érték be Norrist, aki a 12. helyen körhátrányba került. Antonelli előnye azonban nem tartott ki, mivel ő is elrontotta a hajtű féktávját. Russell egy összeéréssel kissé kiszorította őt a célegyenes előtti sikánnál, de a Mercedes arra utasította versenyzőit, hogy Russsell, Antonelli sorrendben folytatódjon a versengés.

Mindeközben Fernando Alonso feladta a futamot az Aston Martinnal, de nehéz volt nem a Mercedes párosát figyelni, fontos meccs nem zajlott a mezőnyben.

A 30. körben aztán jött a drámai fordulat: Russell az élről esett ki műszaki hiba miatt!

A pályán megálló 63-as rajtszámú autó miatt virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, melyt többen is kihasználtak akciós kerékcserére. A legjobb nyolc mind új abroncsokon folytatta a száguldást, az első öt (Antonelli, Verstappen, Hamilton, Hadjar, Leclerc) közepes gumikon, Franco Colapinto (Alpine) keményeken, Liam Lawson (Racing Bulls) lágyakon, Pierre Gasly (Alpine) szintén keményeken. A pontszerzők közé visszakerült Norris, a legjobb tízben Carlos Sainz (Williams) állt még a 33. körben, az újraindítás után. Az élmezőnyben egyébként Leclerc volt csak támadóközelségben Hadjarhoz, illetve Norris előtt alakultak még lehetőségek.

Mindenki lenyugodott

Leclerc jó pár körön át kereste a lehetőséget, hogy utat találjon Hadjar mellett, ez végül a 39. körben jött össze a monacóinak. Hadjart szabálytalan védekezés miatt megszórták egy 10 másodperces büntetéssel, de bő 40 másdoperccel vezetett Colapinto előtt, amikor kapta, így ez nem sokat számított. A Norris-féle csatából pedig nem lett semmi, mert ugyanekkor a címvédő McLarenje megadta magát, feladta a brit a versenyt. Oliver Bearman lépett be ezzel a pontszerzők közé a Haasszal.

43 kör után Sergio Perez is kiállt a Cadillac garázsába, törött futóművel. A jelek szerint nem a mexikói hibázott, magától adta meg magát a jobb első kerék környéke.

Újabb harc a dobogóért

A futam utolsó negyedébe lépve Hamilton fellelkesült, látható lépésekkel faragta le korábbi több másodperces hátrányát Verstappennel szemben. Közben a 2. helyen haladó holland arra panaszkodott, gumijai túlhűlnek. Az üldözőversenybe egy, az 53. körben vélhetően pályatisztítás miatt életbe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz hozott rövid szünetet, ez alatt Leclerc majdnem eldobta a Ferrarit. A monacói megúszta a hajmeresztő megcsúszást.

A restart után Hamilton ráesett Verstappenre. A brit végül a 62. körben ment el Verstappen mellett, aki ezt követően azért még nem tett le az ezüstről.

A hátralévő időben azonban már nem történt elöl változás. Antonelli zsinórban negyedik győzelmét aratta, és komoly előnyre tett szert a bajnokságban. Hamilton befutott másodikként, Verstappen pedig harmadikként, aki ezzel először állhatott 2026-ban Forma-1-es dobogóra.

Leclerc a kifejezetten gyenge tempója ellenére negyedik lett Hadjar előtt, utóbbi már kört kapott Antonellitől. Pontot szereztek még azok, akik már a biztonsági autó és Norris kiesése után a pontszerző zónában voltak: Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz és Bearman.

A bajnokságok állása:

Antonelli – 131 p Russell – 88 p Leclerc – 75 p Hamilton – 72 p Norris – 58 p Piastri – 48 p

Mercedes – 219 p Ferrari – 147 p McLaren – 106 p Red Bull – 57 p Alpine – 35 p Racing Bulls – 21 p

A 2026-os Forma-1-es szezon két hét múlva Monacóban folytatódik.