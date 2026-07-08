Július 8-án egy budapesti belvárosi szállodában tartottak sajtótájékoztatót a Forma-1-es Magyar Nagydíj kapcsán. Az esemény látványos része egyértelműen a Herendi Porcelánmanufaktúra által a 2026-os futamhoz készített trófeák voltak, melyeket kézbe is vettünk:

Noha a sajtóesemény F1-központú volt, szóba kerültek más, a Hungaroringen korábban megforduló, vagy éppen akár a jövőben érkező szériák is.” Többször fölmerült az a kérdés, hogy amikor átalakítottuk a Hungaroringet, akkor miért nem MotoGP-sítettük, hiszen most kiderült az, hogy a Balaton Park Circuit-en nem éri meg rendezni, mert túl sokba kerül, bérelni kell a pályát, és ha már van egyszer egy állami pályánk, akkor miért nem csináltuk MotoGP-kompatibilissé.”

“Ezért mi nagyon-nagyon sokat harcoltunk.”

“2020-tól nagyon sokat harcoltunk azért, hogy ez a pálya úgy legyen már tervezve, hogy egyrészt a 14-es, az 1-es kanyar, a sikán és minden más át legyen alakítva. Ezt nem tudtuk átvinni, mert az volt a koncepció, hogy Hajdúnánás vagy utána máshol (rendezik meg a MotogGP futamot). Tehát ezt rajtunk nem lehet számon kérni, bár amit akkor mondtunk – és az nagyon sok jegyzőkönyvben benne van – nagyon sokat spóroltunk volna az államnak is, és itt lenne a Hungaroringen a MotoGP” – mondta Gyulay, aki a Vezess kérésére mélyebben is elmerült a témában.

“A jövőben szerintem a MotoGP-ben az fog történni, ami az elmúlt 5 évben történt az F1-nél. Így fog fölmenni a népszerűsége, és ez nagyon fontos jegyeladás szempontjából. Ha országimázs szempontjából szükség van a MotoGP-re, akkor csakis természetesen a Hungaroringen lenne szükség rá. Hogy ez hogy érinti a pályánkat? Kompromisszumokkal, leállásokkal. Kellene csinálnunk egy kiviteli tervet azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán mennyibe kerülne átalakítani a pályát.”

“Mindenféleképpen a 14-es kanyart és az ottani lelátókat, bukótereket meg kell csinálni. A szemben lévő lelátó úgy lett tervezve, hogy ne érintse a MotoGP-t. Az 1-es kanyart vissza kell vágni, mert a bukótér kicsi, és nem tudunk kifelé menni, akkor már a Mol-kút fölött lenne a bukótér. A sikánt át kell vágni, ez biztos, illetve a 12-es kanyart is le kell vágni” – vázolta az elképzelést Gyulay. Ez egyébként nagyjából a 2003 előtti Hungaroring nyomvonalát eredményezné, amit a sportvezető meg is erősített.

Gyulay szerint azonban létezhet két nyomvonal a Hungaroringen, mely így egyfajta kombi-pálya lenne. “Az F1 ezt használja, a MotoGP azt használja. Alapvetően mindenki kész a kompromisszumra, és nagyon örülnének, de természetesen az új kormánytól kell valamiféle meghatalmazás” – tette hozzá, utalva a gyorsaságimotoros-széria jogtulajdonosaira is.

“Én azt gondolom, hogy a Hungaroring jövője mindenféleképpen az, hogy kombi-pályává tenni. Nem vagyunk akkora ország, és nem vagyunk olyan gazdasági hatalom, hogy két-három pályát fenn tudjunk tartani. Ha van egy állami tulajdonú pálya, az a legköltséghatékonyabb, hogyha mindent ott szervezünk”

– zárta gondolatait Gyulay.