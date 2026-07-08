Nem újdonság, hogy a Forma-1 vezetése a sprintek számának további növelésében gondolkodik.

A szombati, rövid futamok 2021-es bevezetésének évében és 2022-ben még csak három hétvégén tartottak sprintet, de 2023 óta már hat hétvégén vannak 100 km-es versenyek.

A Forma-1 vezére, Stefano Domenicali már korábban beszélt arról, hogy ezt a számot tovább szeretnék emelni, most pedig a brit Sky Sportsnak nyilatkozva hozta ezt fel újra.

„A sprint a jó irány [a naptár bővítésére]. Közel állunk ahhoz, hogy bejelentsük a magasabb számot a jövő évre, ez akkor történik majd meg, amikor rövidesen közzétesszük az új versenynaptárt” – mondta az olasz.

Úgy tudni, 2027-ben a jelenlegi hatról tízre emelkedhet a sprinthétvégék száma – a hét elején már jelezték, hogy az Olasz Nagydíjon 2021 után újra lesz rövid verseny, vélhetően „pluszban”.

Ami a teljes naptárt illeti, jövőre kikerül a világbajnokságból a Holland Nagydíj, ugyanakkor visszatér az isztambuli Török Nagydíj, valamint a portimaói Portugál Nagydíj. Sokáig úgy tűnt, hogy az F1 Barcelonát is elbúcsúztatja 2026 után, de a helyszínnel hosszabbítottak, igaz, rotációs rendszerben jövőre kimarad.