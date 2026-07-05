A február végén kirobbanó iráni háború miatt a Forma-1 törölte áprilisból a versenyeit. Az ekkor meg nem tartott Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjakat azonban hivatalosan csak elhalasztották, nyitva hagyva a kaput arra az esetre, hogyha lehetne őket pótolni. Az F1, illetve a futamok rendezőinek szándéka is ez, azonban jelen állás szerint aligha fog összejönni mindkét verseny pótlása.

A Sky Sports információi szerint valószínűleg csak a bahreini futamot tudják visszatuszkolni a versenynaptárba, az október 2-4. közötti hétvégére, az Azerbajdzsáni és Szingapúri Nagydíjak közé. Bejelentenivalója azonban ezzel kapcsolatban nincs az F1 vezérének. “Ha van valami, amit bejelenthetünk, akkor megtesszük a megfelelő pillanatban és a megfelelő körülmények között” – mondta Stefano Domenicali.

A közel-keleti helyzet biztatónak tűnik az Egyesült Államok és Irán béketárgyalásai miatt, azonban biztosat még nem lehet a helyzetről mondani. Instabil állapotokra pedig érthető módon a Forma-1 sem tervezne. Az viszont nem fér bele a szériának, hogy bármeddig várjanak, hiszen meg kell oldani a felszerelések logisztikáját is a versenyhelyszínek között, hogy csak egy fontos dolgot említsünk.

Domenicali ki is jelentette, hogy a bahreini futam visszatérésének el kell dőlnie a nyári szünetig, mely a július 26-án rendezett Magyar Nagydíj után kezdődik.

Könnyen lehet tehát, hogy épp a Hungaroringen jelentik be, hogyan változik, vagy épp nem változik meg a 2026-os versenynaptár.

Visszatérve még a Közel-Keletre, azt sem érdemes elfelejteni, hogy a Forma-1 mezőnye menetrendszerűen visszatérne még idén oda, Katarba és Abu-Dzabiba. Ezeket a futamokat egyelőre nem fújták le, ám ezen versenyek biztos megrendezése kapcsán is jelzésértékű lenne, ha bemondanák, hogy októberben a Forma-1 visszatér Bahreinbe.