Felejthetőre sikerült George Russell számára a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérője. A hazai pályán versenyző Mercedes-pilóta negyedik lett a helyosztón, mely többek között az ő kicsúszásának köszönhetően is nyúlt hosszabbra a tervezettnél.

“Nem tudom” – mondta, amikor a Q1-es falazásáról kérdezték. “12 éve versenyzem itt, de sosem blokkoltak a kerekeim abban a kanyarban. Változtattunk valamennyit a beállításokon, talán extrémebb, mint korábban volt. Nem tudom, mi történt, fura volt.”

Russellnek azonban elmondása szerint ennél nagyobb gondjai is vannak.”A tegnapi időmérő után össze voltam zavarodva. Megnéztük az adatokat és rájöttünk, hogy minden időmet az egyenesekben vesztem el. Tegnap pár tized elment ezen. Azt hittük, hogy reggel megtaláltuk a gondot, de kiderült, hogy rosszul hittük. Most ugyanez a helyzet, elég megnézni a sebességmérő pontokat” – magyarázta.

“Ez nem csak Kimihez [Antonelli – a szerk.] viszonyítva van így, hanem minden Mercedes-motoros autóhoz képest. Nem tudjuk, mi folyik itt. A csapat keményen dolgozik, hogy megértse, mi ez, de ez így frusztráló” – fogalmazott a brit, hozzátéve, hogy ez azért a futam kapcsán is aggasztja.