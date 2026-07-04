Nemigen tudták megszorongatni Andrea Kimi Antonellit a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérőjén. A Mercedes olasz versenyzőjének formajavulásához a hajrában a Ferrari-pilóták gyorsulása volt hasonlítható, de Charles Leclerc 17, Lewis Hamilton pedig 34 századot kapott az ifjonctól.

A leggyorsabb pilóták Jolyon Palmer korábbi F1-es pilótával beszélgettek a leintés után.

Andrea Kimi Antonelli (1.):

“Kissé stresszes voltam, mert sosem szeretek elsőként menni az utolsó nekifutásra! Az utolsó kör nagyon tiszta volt, hogy őszinte legyek, minden összeállt. Nagyon trükkös volt a szél, mert erős és kiszámíthatatlan lökések voltak. De az időmérő alatt felépítettük magunkat. Nagyon kielégítő, hogy megszereztük a pole-t. Az autón egyáltalán nem változtattunk. Dolgoztunk rajta, és megtaláltuk a jó beállításokat, melyek segítettek az időmérős előrehaladásban.”

“Biztos, hogy nem lesz könnyű [a futam – a szerk.], mert két Ferrari lesz mögöttem és biztos, hogy összedolgoznak majd. A tempójuk jó, de a miénk erősebb volt a sprinten. Remélhetőleg ezt holnapra is megtartjuk, és jó versenyünk lesz.”

Charles Leclerc (2.):

“Elégedett vagyok. Volt pár kemény verseny, ami nem volt túl jó érzés, küszködtem, hogy minden összeálljon. A vasárnapokon voltak dolgok, melyek meggátolták a pontszerzéseket, szóval jó érzéssel tértem vissza, sokat dolgoztunk a háttérben. A mai nap talán az első, hogy visszatért a jó érzés az autóban. Ez remek, de egyszerre azt is tudom, mennyire inkonzisztens voltam mostanság. Ez még csak a kezdet, de egy jó lépés a jó irányba.”

“Jól dolgoztunk, elégedett vagyok a második hellyel. Bárcsak pole-ban lennék, de Kimi hihetetlen kört futott, megérdemli.”

Lewis Hamilton (3.):

“Örülök, hogy itt vagyok. Mindkét srác remek munkát végzett. Charles sokat javult, de nincs olyan tempónk, mint a Mercedesnek, ez egy ideje így van. De lassan zárkózunk, az pedig jó a csapatnak, hogy mindketten itt vagyunk.”

“Akár tudjuk tartani a lépést Kimivel, akár nem, meglátjuk, mi lesz, de remélhetőleg tudunk majd a stratégiával játszani és csapatként dolgozva megpróbálni átugrani őket. Megtesszük, ami tőlünk telik.”