Molnár Martin a pole pozícióból rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma-3-as bajnokság (GB3) magyarországi versenyhétvégéjének szombaton rendezett első futamán a Hungaroringen.

A Rodin Motorsport 17 éves pilótáját az ebben a sorozatban tavaly bronzérmes brit Deagen Fairclough, az összetettben most az élen álló olasz Nikita Bedrin, valamint a német Maxim Rehm előzte meg. Ők állhattak dobogóra a 25 perces viadal végén.

Molnár Martin a reggeli időmérő első, 15 perces szakaszában második próbálkozásra 1:35.605-ös köridőt futott a Hungaroringen, ennél gyorsabban pedig ebben a felvonásban senki sem ért körbe a mogyoródi pályán, így övé lett az első futam pole pozíciója.

A folytatásban a vasárnap délelőtt sorra kerülő második verseny rajtrácsáról volt hivatott dönteni a mezőny: ezen az időmérőn Molnár 1:34.810‑es köridővel zárt, és a harmadik rajthelyet szerezte meg.

A szombaton fél kettőkor kezdődött futam rajtjánál Fairclough jobban startolt Molnárnál, és az első kanyar előtti féktávon be tudott menni a hazai közönség által buzdított magyar riválisa elé. Molnár így másodikként fordult el, az éllovas pedig már az első körben több mint hét tizedmásodperces előnyt épített ki vele szemben, miközben a magyar pilótát Bedrin szorongatta négy‑öt tizedmásodperces közelségben.

📺RACE ONE HIGHLIGHTS📺



Recap Deagen Fairclough's first win of the year in @HungaroringF1 race one pic.twitter.com/dDvioz45Zh — GB3 Championship (@GB3Championship) July 4, 2026

A hatodik körben történt baleset miatt pályára küldték a biztonsági autót, így a mezőny összetorlódott, az újraindításra pedig hat és fél perccel a leintés előtt került sor. Molnárt a célegyenes végén ezúttal Bedrin támadta és előzte meg, sőt az első kanyarban Rehm is elment mellette.

A magyar versenyző nagyjából egy másodperces hátrányba került az előtte haladóhoz képest, és az utolsó percekben már nem tudott javítani a pozícióján, így negyedikként intették le.

A GB3 magyarországi fordulójának második futamát vasárnap 11.10 órakor rendezik a Hungaroringen, a harmadik futamra pedig 18.10 órakor kerül majd sor. Jegyek a helyszínen is kaphatók!