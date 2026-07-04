Magyar idő szerint szombaton 13 órakor rajtol a Forma-1-es Brit Nagydíj sprintfutama, azonban a rajtrács hiányos lesz. A 22 fős mezőnyből csak 21 autó áll majd fel a célegyenesbe azok után, hogy

Alexander Albont megbüntették.

A Williams thai pilótája a bokszból eredhet a többiek után azt követően, hogy csapata megszegte a parc fermé szabályokat. A lépés mögött az istálló közlése alapján az áll, hogy a hétvége további részére gondolva változtatnak a beállításokon, és próbálnak még többet tanulni az autóról.

Albon egyébként a 16. rajthelyet áldozza be ezzel, innen nemigen lett volna reális esélye beérni a pontszerző zónába, vagyis a legjobb nyolc közé.