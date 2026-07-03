Silverstone-ban helyi idő szerint 16.30-kor napos, meleg – 26 Celsius-fokos levegő-, 43 fokos aszfalthőmérséklet –, de szeles időben kezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság kilencedik fordulója, a Brit Nagydíj sprintkvalifikációja.

Az első és egyetlen szabadedzésen a kilencszeres silverstone-i győztes Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, mögötte a bajnoki éllovas Kimi Antonelli, majd csapattársaik, a ferraris Charles Leclerc, illetve mercedeses George Russell zártak.

SQ1

A 12 perces SQ1-ben elsőként az ünnepi festést viselő Cadillacek futottak ki, követték őket a Haasok, a Williamsek, majd a többiek is. Az autókra kötelezően a sárga jelölésű, közepes keverékű Pirellik kerültek.

Az első nekifutások után a Red Bull-os Isack Hadjar állt az élen, mögötte a ferrarisok szendvicsében a szintén különleges festésű McLarent vezető Oscar Piastri, Kimi Antonelli és Max Verstappen állt az első hatban.

Persze az utolsó hat volt a lényeg, ott a szokásos csapatok párosai sorakoztak: javítás híján a Haas, a Cadillac és az Aston Martin pilótáira várt kiesés.

Az élen Hamilton és Leclerc is előrébb lépett, hátul Oliver Bearman tudott fellépni a 15. helyre, de az utána érkező Carlos Sainz a 16. helyre tolta, a veszélyzónából visszaugró Alex Albon pedig újra kiesők közé nyomta a fiatal angolt.

❌ ELIMINATED IN SQ1 ❌ 17: Bearman 📸

18: Ocon

19: Perez

20: Bottas

21: Alonso

22: Stroll#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/UZSCOhdTxS — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

SQ2

Az SQ2 10 percére az első szakaszhoz hasonlóan ezúttal is kötelezően a közepes keverékű abroncsok kerültek a bennmaradt 16 autóra.

A többség hamar kiment, az Alpine-ok és Racing Bullsok viszont a garázsban maradtak, csak egy nekifutásra készültek.

🟢 SQ2 GREEN LIGHT 🟢 16 cars on track

10 minutes on the clock #F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/ii027Nf1nk — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Az első mért körök után Hamilton, Antonelli, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hadjar, Norris, Russell, Bortoleto és Hülkenberg volt a top 10 sorrendje. A Williamsek hátránya azt sejtette, hogy nem lesz esélyük továbbmenni.

A két kiváró csapat pilótái ezt követően mentek ki a maguk gyors köreire. Liam Lawson a 4. helyre ugrott fel, csapattársa, Arvid Lindblad a 8. időt hozta.

Lawson goes P4 with just over a minute to go! 💪#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/tG4kK08aDR — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Az alpine-osok nem tudtak betörni a top 10-be, de Russell részéről így sem festett jól, hogy csak a 10. helyen állt, miközben csapattársa a 2. volt. A brit javított, de csak a 7. helyre lépett előre.

Búcsúzott Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz és Alex Albon.

❌ ELIMINATED IN SQ2 ❌ 11: Gasly

12: Bortoleto

13: Hulkenberg 📸

14: Colapinto

15: Sainz

16: Albon#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/S2BCqdP0dY — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

SQ3

A szombati top 10 sorrendjét eldöntő, mindössze 8 perces, kötelezően lágy gumis finálé előtt komoly munka folyt a McLaren garázsában, Norris autóján kellett cserélni jobb első fékhűtőt, mert a második szakaszban a Copse kanyarban megsérült a kerékvetőn.

Norriséknak „szerencséje” volt, az autók a 7 perces szünetet követően, a bokszutcai lámpa zöldre váltása után is a garázsban maradt a mezőny, a piros Pirelliken mindenki csak egy mért kör futására készült.

Bő 3 perccel a vége előtt Piastri vezette ki a „vonatot” a bokszutcából, utolsóként Russell gurult ki a pályára.

A mclarenes ausztrál 1:28,772-vel nyitott, Norris 32 ezredet adott neki, a Racing Bullsok mögéjük soroltak be. Antonelli az első, Leclerc a 2. helyre ugrott, Hamilton 1:28376-tal állt az élre. A hétszeres világbajnokot az utána befutó Verstappen és Russell sem fenygette, a holland a 3., a mercedeses angol csak a 7. időt hozta.

Tegyük hozzá, Hamilton és Antonelli mögött nagyon szoros volt a végeredmény, a 3. és a 9. hely között bő kéttized volt csak.

A hétvége szombaton magyar idő szerint 13 órakor folytatódik a rövid futammal, 17 órakor kezdődik majd a hagyományos időmérő, míg vasárnap 16 órakor rajtol a Brit Nagydíj.