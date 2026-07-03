Helyi idő szerint 12.30-kor, mérsékelten felhős, enyhe időben – 21 Celsius-fokos levegő-, 40 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság kilencedik fordulója, a Brit Nagydíj első és egyetlen szabadedzése a silverstone-i pályán.

Sprinthétvége lévén mindössze 60 perc volt a felkészülésre, így az elejétől viszonylag nagy volt a forgalom. A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor elsőként a kilencszeres silverstone-i győztes Lewis Hamilton futott ki a Ferrarival a már péntek kora délután is tömött lelátók előtt. Az első etapokra mindenki a fehér jelölésű, kemény keverékű Pirelliket tette fel.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 The 2026 British Grand Prix weekend is under way! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/PGLiFxtMP0 — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

10 perc után a Red Bull-os Isack Hadjar volt a leggyorsabb, mögötte a 2. helyen a McLaren legelső F1-es festését idéző fehér-zöldbe bújtatott autót vezető Oscar Piastri állt, harmadik Hamilton volt. Nem sokkal később a bajnoki éllovas Kimi Antonelli ugrott a 2. helyre, melyből hamar a 3. lett, miután a hétszeres bajnok futotta meg az addigi leggyorsabb kört. Nem kellett sok hozzá, hogy aztán Max Verstappen tovább javítson.

20 perc elteltével még mindig Hadjaré volt az első pozíció, végül Antonelli taszította le onnan, továbbra is a keményeken.

A hétvége további részében nem túl hasznos fehér Pirellik igen sokáig maradtak, Hamilton 34 perc után, még az eredeti szetten futotta meg az edzés addigi legjobb idejét, miközben Piastri kipördült a Beckettsben, szerencséjére nem ment falnak, nem ragadt a kavicsban.

Oscar Piastri has a huge moment at Becketts 😮 The Aussie has to use all of the run-off area before returning to the pits #F1 #BritishGP pic.twitter.com/Et0bsTQ9OS — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

A lágy gumik bő 20 perccel a vége előtt elsőként az Aston Martinokon jelentek meg, majd az ünnepi, csillagos-sávos festésbe bújtatott Cadillacek is a piros Pirellikre váltottak.

A nagycsapatok tizenpár perccel a vége előtt kezdték meg a kvalifikációs szimulációikat. Piastri, majd George Russell ugrott az élre, Antonelli pedig még gyorsabb volt, közel fél másodperces előnnyel vette át a „vezetést”. Charles Leclerc a 3. időt hozta, a mclarenesek ekkor a 4-5. helyen álltak. A hazai szupersztár, Hamilton kéttizeddel Antonelli idejét is megjavítva lépett fel az 1. helyre.

A blisteringly quick final sector sends Lewis Hamilton to the top of the timesheets 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/ZNWDN0Fo9Y — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Verstappen az utolsó percekig próbálkozott a Red Bull-lal, de a holland egy másodperc lemaradással csak a 6. időt tudta kihozni az autóból.

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A hétvége pénteken magyar idő szerint 17.30-kor folytatódik a sprintkvalifikációval, szombaton 13 órakor kezdődik a rövid futam, 17 órakor a hagyományos időmérő, míg vasárnap 16 órakor rajtol a Brit Nagydíj.