Lewis Hamilton idén 21. alkalommal állhat majd rajthoz Silverstone-ban a Forma-1-ben. Nem kérdés, hogy ő a britek fő kedvence, ráadásul a Brit Nagydíjak legeredményesebb versenyzője is a maga 9 futamgyőzelmével. A hétszeres világbajnok csütörtökön a szurkolók hada előtt beszélt, és amikor a moderátor arról kérdezte a tömeget, hogy szeretnék-e, hogy Hamilton nyolc világbajnoki címig jusson, hatalmas üdvrivalgás volt a válasz.

„Ígérem, addig maradok, amíg az meg nem lesz” – reagált a 41 éves Ferrari-pilóta.

Míg tavaly keservesen küszködött a maranellói csapatnál, Hamilton idén nagy formába lendült, a megelőző dobogós helyezések után a Barcelona-katalóniai Nagydíjon megszerezte első ferraris futamgyőzelmét is, a bajnokságban 46 pontos hátrányban a 3. a mercedeses éllovas Kimi Antonelli mögött. Egy újabb – rekorddöntő, 10. – silverstone-i sikerrel pedig még jobban felzárkózhatna, valódi bajnoki kihívóvá emelkedhetne.

„Sok forduló van még, de realista vagyok. A Mercedes az idény elejétől végig megnyert szinte mindent. Még akkor is nyertek, amikor mások frissítették az autót, miközben ők nem is hoztak fejlesztést, szóval szerintem bőven van még előnyük. De lesznek futamok, amikor versenyben leszünk velük” – magyarázta.

„Az már más kérdés, hogy jelenleg küzdhetünk-e ellenük. Keményen dolgozunk, hogy beérjük őket az egyenesekben. Ugyanolyan motorteljesítmény mellett most is minden egyes hétvégén versenyben lennénk, de pontosan ezen is dolgozunk.”

„Nem mondom, hogy nem vagyok bizakodó, de itt [Silverstone-ban] hosszú egyenesek vannak. Az aksihasználatot illetően példátlan lesz ez a hétvége. A versenyzői közös chatben is beszélgettünk már arról, hogy milyen kevés lesz az energia, egyszerűen túl hamar kifogy majd az akkumulátor. Alig pár kanyar van a töltésre, így a villanyos rásegítés a kör nagy részében nem áll majd rendelkezésre, talán épp ezen a területen küszködünk majd mi is.”

Hamilton a háta mögött tárolt helyett a pálya széléről érkező energiára szeretne építeni:

„A legtöbb, amit tehet az ember az, hogy igyekszik egész hétvégén mindent beleadni, emellett magába szívja a szurkolóktól érkező energiát. Azt hiszem, Nigel [Mansell] fogalmazta meg a legjobban: a hazai pálya plusztempót ad a szurkolóktól kapott erő miatt. Remélem, hogy engem is hajt majd ez, és képesek leszünk beérni az előrébb lévőket.”