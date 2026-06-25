A barcelonai Forma-1-es futam megnyerése után meglepő információkat árult el magáról Lewis Hamilton. A Ferrari britje előtte még nem beszélt arról, hogy 2025-ben, egyik első ferraris tesztje során megsérült, és hónapokig problémái voltak.

Mélyebben a témába nem ment bele a leintés után, de az Osztrák Nagydíjra érkezve a legutóbbi futamgyőztes nem kerülhette el a bővebb kifejtést. “Ez magánügy, de tavaly nagyon keményen a falnak mentem a tesztek során. Kiütöttem egy porckorongot a nyakamból, ami az idegbe fúródott” – mesélte a hétszeres világbajnok.

“Kilenc hétig nem tudtam túl sok mindent csinálni. Minden nap csontkovácshoz és gyógytornára jártam. Nem tudtam aludni. Fájdalomcsillapítókat szedtem, és injekciókat is kellett kapnom. Mindent megtettem a gyógyulásért. Próbáltam ezzel együtt élni, ami nem könnyű abban az üléspozícióban, amiben vagyunk” – utalt a versenyautóban elfoglalt helyére Hamilton.

A bajnokság második helyezettje korábbi gondolatait megerősítve elmondta, nem gondol a bajnokságra. “A holnapra gondolok, egyszerre csak egy napra. Nagyon-nagyon büszke vagyok az egész csapatra a gyárban.”