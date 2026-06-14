Érzelmes győzelmet aratott Lewis Hamilton Barcelonában, megszerezve pályafutása 106. F1-es nagydíjelsőségét, egyben elsőt a Ferrari színeiben. Mind Hamilton, mind a maranellóiak sokat vártak erre a sikerre, nem csoda, hogy pilóta és csapattagok egyaránt örömkönnyeket hullajtottak.

Az érzelmek Hamiltonnál egy fokkal jobban a felszínre törtek a leintés után, ugyanis olyan dolgokat árult el, melyekről eddig nem beszélt.

“A tavalyi év elején megsérültem itt, és ez hónapokig velem volt”

– utalt a barcelonai pályára a hétszeres világbajnok. Hamilton vélhetően arra az esetre utal, amikor friss Ferrari-pilótaként egy zárt kapus teszten a 2023-as vörös versenygéppel autózott, de eldobta az autót az utolsó szektorban. Akkor arról szóltak a hírek, hogy csak a gép sérült, de ezek szerint ez nem volt teljesen igaz.

Több dolgot ezzel kapcsolatban nem fejtett ki a friss győztes, de visszatekintve azért ez az eset magyarázhatja, miért indult rémálomszerűen Hamilton ferraris karrierje 2025-ben. A brit azonban felállt ebből. “Sok időt töltöttem a családommal, sok időt a barátaimmal. Igazi emberekkel, akik ismernek engem, akik soha nem kételkedtek bennem, akik egész életemben mellettem álltak. Aztán karácsony napjától küldetést vállaltam. Minden korábbinál nehezebb edzéseket végeztem, hogy jó formában tartsam magam” – mesélte.