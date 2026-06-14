A Forma-1-es Barcelona-Katalóniai Nagydíjon Lewis Hamilton jó gumistratégiával, kiváló versenyzéssel és egy kis szerencsével megszerezte első ferraris futamgyőzelmét, egyben az év első nem mercedeses sikerét. Csapattársa, Kimi Antonelli késői kiesésével George Russell megörökölte a már elveszített 2. helyet. A 3. a végig a Mercedesek közelében maradni képes világbajnok, Lando Norris lett.

1968 óta ez lett az első teljes angol dobogó az F1-ben.

A top 3 tagjai a 2016-os világbajnoknak, Nico Rosbergnek nyilatkoztak a befutó után.

Lewis Hamilton, Ferrari (1.)

„Először is: grazie mindenkinek! A Ferrari itteni és a gyárbeli tagjainak, Frednek (Vasseur, csapatfőnök – a szerk.), hogy hitt bennem, hogy ehhez a csapathoz hozott. Egy újabb álmok akartam megvalósítani, ami tavaly lehetetlennek látszott, de nem adtuk fel, a csapat pedig segített magamra találni. Számos változtatás történt, nagyon sok mindenen javítottunk. Emellett a szurkolói táboromnál egyetlen sportoló sem kívánhatna jobbat, nekik is köszönöm!”

A 106. győzelméről:

„Mindegyik különleges a maga módján, de ez főképp kiemelkedő.”

Arról, hogyan került ilyen erős formába:

„Szépen újra irányba álltam. Nagyon erős volt a felkészülésem, keményen edzettem, hogy eljussak ide. A színfalak mögött hatalmas munka folyt és folyik. És a változtatásokkal a csapat is önbizalmat adott azzal, hogy hittek, bíztak az általam kértekben. Lassan minden összeállt. És úgy általában is elégedett vagyok most az életemmel, jó passzban vagyok. Imádom a munkámat, nincs nagyszerűbb érzés, mint Forma-1-es autót vezetni.”

A kérdésre, hogy a 41 pontra csökkent hátránya azt jelenti-e, hogy versenybe szállt az idei bajnoki címért:

„Hát, egyértelműen örülök, hogy csökkent a hátrány, de nagyon-nagyon hosszú az idény, a Mercedes tempója továbbra is nagyon jó, ahogy láthattuk is. De mi is dolgozunk, igyekszünk felzárkózni. A bajnokság még nem lefutott, ez biztos.”

George Russell, Mercedes AMG F1 (2.)

„Először gratulálok Lewisnak, tudom, milyen keményen dolgozik. Jó pár évet töltöttünk együtt a Mercedesnél, szóval örülök, hogy újra azt a Lewist látom, akit gyerekkoromban figyeltem. Nekem húzós nap volt, de jó újra a dobogóra állni, végre nagyjából tiszta futamom volt. De a Ferrari is nagyon erős volt ma, szóval hajtanunk kell. Már tegnap is megleptek minket, ma pedig Lewis egyenesen őrületes tempót diktált. Közelednek. A péntek és a szombat még jó volt, de a mai nap már nagyobb kihívást jelentett. A futam jól indult, az első etapban jó éreztem magam az autóban, de második kettő már nehezebb volt. Jó újra a dobogón.”

Lando Norris, McLaren (3.)

„Először én is hadd gratuláljak Lewisnak, jó újra a csúcson látni, nagyon örülök a sikerének. Kemény futam volt a mai, mindent beleadtam, hogy tartani tudjam a lépest a srácokkal, de túl gyorsak voltak, szóval csak ezt tudtam hozni. De ezzel már esélyt adtunk magunknak arra, hogy ha bármi történik, itt lehessünk, és Antonelli kiesésével szerencsénk is lett. Nagyon örülök, hogy újra dobogóra állhatok. Jó nap!”

„A csapat jó munkát végez, úgy gondolom, haladunk, de ők (a Mercedes és a Ferrari – a szerk.) még jobban dolgoznak. Szóval elismerésem, ezt nekünk is el kell fogadnunk, és még keményebben kell tovább dolgoznunk. De az egész csapat ezen van, nagyon elégedett vagyok a munkával.”