A ferraris Lewis Hamilton nyerte a 2026-os Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíjat a mercedeses George Russell és a mclarenes Lando Norris előtt. A hétszeres világbajnok némi szerencsével, de jó stratégiai húzásokkal és kellően erős tempóval került az élre.

A 66 körös versenyt megelőzően a fő téma az volt, hogy a nagyfokú gumikopás miatt két, de akár három bokszkiállást is megejthet minden pilóta. Emiatt nagy figyelem hárult arra, ki milyen abroncsokon indul. Ebből már az elején volt is meglepetés: a másodikként rajtoló Lewis Hamilton Ferrarijára és az ötödikként kezdő Max Verstappen Red Bulljára lágy gumik kerültek, miközben körülöttük a közepes volt a “divat”.

A rajt

Az általában jobban rajtoló Ferrarival és a lágy gumikkal Hamilton nem tudta átlépni George Russell Mercedesét. Mögöttük is maradt a sorrend Andrea Kimi Antonellivel (Mercedes), Lando Norrisszal (McLaren) és Max Verstappennel (Red Bull). A rajt nagy nyertese Charles Leclerc volt, aki a Ferrarival fellépett a hetedik helyre, Oscar Piastri McLarenje mögé.

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Russell hamar lelépett Hamiltontól, a hétszeres bajnok mögött is kezdett széttagolódni az élmezőny. Lance Stroll számára a 6. körben véget is ért a száguldás, az Aston Martint váltóprobléma miatt rendelték vissza a garázsba.

Az élmezőnyben a Ferrarik körül volt látnivaló: Hamiltont Antonelli közelítette, míg Leclerc Piastrit támadgatta, egyszer majdnem bele is rohant a ferraris az előtte haladóba. Végül a 8. körben megtörtént a körbeautózás, a monacói feljött a hatodik helyre. Nála több akciót csak Isack Hadjar produkált, aki a rajtnál közel tíz helyet bukott, így a középmezőnyből igyekezett előretörni.

Leclerc a Piastri-előzés után hamar utolérte Verstappent is, mielőtt azonban támadhatott volna…

Megkezdődtek a kerékcserék

Hamilton kezdte meg a sort, ami nem volt meglepő a lágy gumik fényében, a brit a 12. körben váltott kemény keverékre. Russell a gumikülönbség ellenére reagált honfitársa lépésére, de Verstappen is a csere mellett döntött. Russell a korábbi 3,5 másodperces előnyének felét el is vesztette azzal, hogy Hamilton egy kört már friss gumikon teljesített. A Mercedes-pilóta egyébként szintén kemény, Verstappen viszont közepes Pirellikkel folytatta versenyét. Norris még egy kört ráhúzott a cserére, Antonelli és Piastri pedig kettőt.

Leclerc vette át a vezetést, akire azért közeledett Russell és Hamilton párosa. Azzal nem próbálkozott a Ferrari, hogy esetleg Leclerc segítségével hozzák helyzetbe Russell mögött Hamiltont egy esetleges feltartással, a monacói szintén gumit váltott a 17. körben. Ugyanekkor tovább fogyatkozott a mezőny, Valtteri Bottas (Cadillac) adta fel a futamot.

Takarékon

Az élen Russell és Hamilton között stabilizálódott a két másodperces különbség a 20. kör magasságától, de érezhetően egyikük sem erőltetett menetben haladt, mert közelített mögéjük Antonelli. Az olasz 7-8 másodperces lemaradását kezdte faragni, de ő is csak kisebb, viszont így is látható lépésekben tette ezt. Nyugis időszaka volt ez a futamnak, leginkább csak a középmezőnyben, az utolsó pontszerző helyekért mentek csak kisebb meccsek.

Antonelli a 26. körre már közelebb volt Hamiltonhoz, mint Hamilton Russellhez. Norris még inkább ott volt az előtte haladók nyakán, teljesen összeért az első négyes. Összességében ez Russellnek kedvezett, a brit egy másodperccel tudta növelni az előnyét. Mielőtt azonban kialakulhattak volna a meccsek…

Újabb bokszkiállási kör kezdődött

Hamilton vezetésével. A brit most közepes gumikat kapott, de a tisztán három kiállást választó hétszeres bajnok lépésére senki sem reagált azonnal. A ferraris visszaesett így a hetedik helyre, de Piastrit azonnal átlépte. Végül Verstappen követte elsőként Hamiltont a bokszba két körrel később. A Red Bull kissé lassan tette fel a holland autójára a kemény gumikat.

A Mercedesek a kerékcsere helyett a csatát választották, Antonelli utolérte csapattársát a 31. körben. Az olasznak figyelnie kellett, mert már féltáv előtt eljutott a határig pályaelhagyások terén – egy újabb hiba büntetést jelentett neki. Közben Nico Hülkenberg adta fel a futamot, az audis pontszerző helyről állt ki.

Féltávnál Antonelli megtámadta Russellt, előznie nem sikerült, de egyértelműen lassította magukat. Norris és az ekkor már negyedik Hamilton is sokat hozott rajtuk. Antonellit meg is kérte a csapat, hogy ne versenyezzen Russellel a lassító hatás miatt.

Norris a 36. körben ismét felpörgette a bokszutcát kiállásával, amit már Russell és Antonelli sem hagyott szó nélkül. A cserék után az ekkor kopottabb gumikon haladó Hamilton vezetett a még használtabb Pirellikkel köröző Leclerc, Russell, Antonelli és Norris előtt.

Alonso megcsinálta Hamilton szerencséjét

Leclerc a 40. körben még az előtt a bokszba hajtott hogy Fernando Alonso félreállt volna az Aston Martinnal a pálya szélén. A spanyol miatt virtuális biztonsági autós szakasz jött, amit Verstappen ki tudott használni, és kiért Leclerc elé az 5-6. helyre. Hamilton is cserélt, kisebb időveszteséggel kemény gumikra váltott és visszaállt az élre.

A 42. körben ismét versenytempóra váltott a mezőny. Hamilton a mezőny legfrissebb gumijaival vezetett Russell, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Hadjar, Pierre Gasly (Alpine) és Franco Colapinto (Alpine) előtt. Hamilton tudta növelni előnyét, miközben Russellre közeledett a csapattárs Antonelli. A hétszeres bajnokot nyomaszthatta viszont, hogy feljegyeztek a neve mellé egy sárga zászlós kihágást – ezt viszont a 49. körben már törölték is, nem indult vizsgálat.

Ekkor már 7 másodperccel vezetett Hamilton Russell előtt, de a mercedeses inkább a tükröt figyelhette csapattársa miatt. Az 53. körre össze is jött a dobogós meccs, a Mercedesek mögött pedig Norris is lesben állt. A McLaren egyébként kijelentette, arra számítanak, Antonellit pályaelhagyásokért fixen megbüntetik.

Dráma a végén

A 61. körben Antonelli megelőzte Russellt és feljött a második helyre, de öröme nem tartott sokáig – egy kör múlva teljesen megállt alatta a Mercedes. Ugyanekkor Leclerc Ferrarijában is elromlott a szervokormány, ő is feladta a futamot. Virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, mely “mögött” Hamilton, Russell, Norris, Verstappen, Piastri, Hadjar, Gasly, Colapinto, Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls) volt a sorrend. Ez az állás a leintésig nem változott.

Hamilton végül kapott egy teljes versenytempós kört a VSC végével. A brit nem nézett vissza, és a 2024-es Belga Nagydíj után először győzött – pályafutása során 106. nagydíjsikerét behúzva. A Ferrari a 2024-es Mexikóvárosi Nagydíj óta először ünnepelhetett a dobogó tetején.

Antonelli kiesésével összeugrott a bajnoki élmezőny is, ahol matematikailag továbbra is Hamilton a fő kihívója Antonellinek.

A bajnokságok állása:

Antonelli – 156 p Hamilton – 115 p Russell – 106 p Leclerc – 75 p Norris – 73 p Piastri – 68 p

Mercedes – 262 p Ferrari – 190 p McLaren – 141 p Red Bull – 89 p Alpine – 60 p Racing Bulls – 38 p

A 2026-os Forma-1-es szezon két hét múlva Ausztriában folytatódik.