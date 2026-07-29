A hatodik helyről kezdhette a Forma-1-es Magyar Nagydíjat George Russell, de mint elmondta, motorja megbolondult a rajtnál. Ennek következtében a kilövés katasztrofálisan alakult, az első körben még huszadik is volt. Ebből hozott ki végül egy hetedik helyezést a futam végére.

De mi történt? A Magyar Nagydíj után a Mercedes ezt is elárulta, egészen részletekbe menően. „Amikor a pilóták várnak a rajtra, egy ún. várakozó fordulatszámot tartanak, meghatározott értéken. Miközben George ezt tette, a fordulatszám valójában megemelkedett ahhoz képest, amit valójában ő kért a gázpedállal” – magyarázta Bradley Lord, a Mercedes helyettes csapatfőnöke.

„A fordulatszám elérte a határolót, amit ebben az üzemmódban enged a motor, George pedig próbálta csökkenteni, hogy optimalizálja a rajtra. Ez nem sikerült neki, és beleemelt a pedálba, 10 százalék alá esett a pedálállás, amikor a lámpák kialudtak. Gyakorlatilag túl kis gázzal indult, de nem önhibájából. Emiatt a lefulladásgátló működésbe lépett és visszaesett a mezőny végére.

Russell hátránya ennek is köszönhetően tovább nőtt a bajnokságban, a brit a nyári szünetre a harmadik helyen, 160 ponttal fordulhat – csapattársa, Andrea Kimi Antonelli 219 egységgel vezeti az összetettet.