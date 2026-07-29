Akiket kicsit is jobban érdekel az autózás, azok számára hamar feltűnnek a különleges rendszámok is. Egy ilyen azonosítójelnek nem kell feltétlenül különleges szöveget tartalmaznia ahhoz, hogy észrevegyék, egy hétköznapi magyar ideiglenes rendszám is kaphat nagy figyelmet, ahogy azt az alábbi példa is bizonyítja.

Noha ez a rendszámtípus kizárólag gépjármű-kereskedéssel, javítással vagy gyártással foglalkozó cégek számára elérhető, és szigorú feltételekhez kötött a használata, azért elő-előfordul, hogy külföldre is kerül belőlük. Így jutott el belőle legalább egy Izlandra is, méghozzá a fővárosba, Reykjavíkba. Már önmagában ez is látványos tud lenni, az pedig végképp, hogy a konkrét rendszámtábla egy Rivian R1S-re került.

Az amerikai gyártó hivatalosan nincs is jelen Európában, a rendszámtartó kereten feltűnő cégnév utal arra, hogy valakik magánúton utaztatták át az Atlanti-óceánon a kocsit.

A Rivian R1S-t még 2022-ben mutatták be, a kereken 5,1 méter hosszú SUV hét utast képes szállítani. Konfigurációtól függően 2, 3 vagy 4 villanymotort kaphat, teljesítménye is ettől függően mozoghat 408 és 1039 LE között. A szabadidőjárműnek van egy testvérmodellje is, az R1T pickupról itt tudhatsz meg többet: