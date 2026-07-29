Szombat délelőtt az ausztráliai Gold Coastban Sam Gordon ingatlanbefektető és influenszer Ferrari SF90 Spiderjével hogy a maranellói sportkocsi a szó szoros értelmében két részre szakadt.

A baleset pontos oka és körülményei egyelőre nem ismertek, de gyanítjuk, hogy a sofőr egyszerűen nem bírt a Ferrari első, 2019-ben bemutatott plug-in hibrid hajtású modelljével, melyben a 780 lóerős, 3990 cm³-es V8-as motor mellett három elektromotor dolgozik, így a rendszerteljesítmény az 1000 lóerőt is eléri. Az összkerékhajtású modellt az alapító Enzo Ferrari születésének 125. évfordulójára hozták ki, és méltó tisztelgés is, hiszen 2,5 mp alatt van 100-on, a 200 km/órához 6,7 mp kell neki; végsebessége 340 km/óra.

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Nemcsak – mint látjuk, egyesek számára kezelhetetlenül – erős és gyors, de biztonságos is az SF90-es: Rio Vista Boulevardon történt balesetben ugyan teljesen levált a hátsó fél, de az autó eleje egyben maradt, nem is nagyon sérült, a szénszálas túlélőcellában pedig még sérülést sem szenvedett Gordon.

Az 1-1,5 millió ausztrál dollár (220-330 millió Ft) értékű, darabokban lévő Ferrari nem szép látvány – és ebből a darabból valószínűleg már sosem lesz újra guruló, funkcionális autó –, de a kettészakadás nem bug, hanem feature: más középmotoros sportkocsikhoz hasonlóan az erőforrást és a hajtás egyéb elemeit szándékosan úgy erősítik a monocoque-hoz, hogy az ilyen jellegű becsapódásoknál leszakadhassanak, csökkentve ezzel a bent ülőkre ható erőket.

Az influenszer egy hétfői Instagram-posztban köszönetet mondott a mentést végzőknek, valamint a Ferrarinak, amiért ilyen biztonságos autót építettek.

Eredeti állapotában nagyjából így festett a megsemmisült autó – galéria