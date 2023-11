Mezei kivitelű fivérének, az SF90 Stradalénak 1 perc 19 másodperces idejéből csaknem 1,7 másodpercet csípett le, így 1 perc 17,309 másodperccel az SF90 XX Stradale tartja a közúti modellek új körrekordját a Ferrari házi tesztpályáján.

A 2997 méter hosszú Pista di Fiorano kifejezetten úgy épült 1971-ben (később kétszer is átépítették), hogy egyetlen körben szimulálhassák a világ különböző, rangos versenypályáin előforduló kanyartípusokat. A nyolcas alakú pályán a cég F1-es versenyautói mellett a közúti modelleket is tesztelik és fejlesztik, illetve időről időre az ügyfelek is birtokba vehetik a pályát.

Az SF90 Stradale előtt egyébként a La Ferrari tartotta a rekordot itt 1 perc 19,70 másodperccel – ez a két rendszámozható típus tudott csak 1,20-on belül futni. Az abszolút csúcsot egyébként Michael Schumacher tartja itt a 2004-es szezonra fejlesztett F1-es torpedójával (55, 999 mp), a leggyorsabb nem Forma-1-es Ferrari versenyautó a sportautó világbajnokságra fejlesztett, 1993-as 333 SP volt (1 perc 11,90 mp).

A Ferrari SF90 XX Stradale október derekán, a modell sajtópremierjének keretében futotta meg a rekordot, az eredményt mostanra hitelesítették (nyilván; máskülönben miért csak most közölték volna a jó hírt?). A rekorder autó szériaállapotú volt, de szénszálas keréktárcsákkal és Michelin Cup2R abroncsokkal szerelve.

Alább megtekintheted a körrekordról készített videót.