Hetek óta napirenden van, hogy a Red Bull vajon hogy forgatja meg Forma-1-es csapataiban a pilótákat. Túl nagy változást nem igényelne alapvetően a jelenlegi helyzet, ám a Forma-2-ben versenyző tehetségük, Nikola Colov túl jónak tűnik ahhoz, hogy hagyják kallódni.

Hogy a bolgár felkerül-e a Racing Bullshoz vagy sem, az még kérdéses. Colov talán a mostani helyzetével is elégedett lehet, legalábbis azok alapján, amik történtek vele az f1-insider.com szakírója szerint. Ralf Bach, a lap munkatársa ugyanis arról számolt be, hogy Colov szinte eladósodott Fernando Alonso és menedzsmentcégje miatt.

A bolgár versenyző az F1 felé az első látható lépéseit a kétszeres spanyol világbajnok vállalkozásának, az A14 Management ügyfeleként kezdte meg, ám a felek azóta szakítottak – noha az A14 weboldalán még mindig szerepel Colov a menedzselt pilóták közt. „Helmut Marko [a Red Bull juniorprogramjának korábbi vezetője – a szerk.] gyakorlatilag kivásárolta őt Alonsótól” – fogalmazott az újságíró.

„Könyörtelenül korlátozó szerződést kötött a fiatalemberrel, így még mindig adósságai vannak” – tette hozzá, Alonso és Colov helyzetére utalva. „A Red Bull nélkül majdnem csődbe ment információim szerint. Ilyen körülmények között, gyakorlatilag egzisztenciális félelmek közepette vezetni egyáltalán nem könnyű.”

Colovnak mégis jól megy a dolog, vezeti a Forma-2-es pontversenyt. Amennyiben a bolgár meg is nyerné az idei kiírást, akkor nem csak a jó teljesítmény okozhatnak fejvakarást a Red Bullnak, hanem az, hogy mit kezdjenek vele, ha nem az F1-be ültetik, ugyanis bajnokpilóta nem maradhat az F2-es mezőnyben.

(Felmerült benned a kérdés, hogy miért Colovként írjuk a pilóta nevét, miközben a közvetítésekben Tsolovot olvashatsz? Ha igen, a válasz csupán annyi, hogy azért, mert így írják magyarul helyesen. A pilóta neve ugyanis Никола Цолов bolgárul, cirill betűkkel, magyarul pedig a cikkben szereplő változat a helyes. Lásd például Vlagyimir Putint vagy Volodimir Zelenszkijt – egyiket sem Vladimir Putin vagy Volodymyr Zelenskyy néven írjuk itthon.)