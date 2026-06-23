Míg az utolsó pár évében a Mercedesnél relatíve jól, 2025-ben, a Ferrari új szupersztárjaként pedig egyenesen minden elvárást és statisztikát alulmúlva teljesített, a 41 éves Lewis Hamilton az új F1-es korszakban – új szabályok szerint, már az ő beleszólásával fejlesztett autóban, új, sokkal jobb, közös munkára alkalmas versenymérnökkel – magára talált: hat forduló alatt háromszor állt dobogóra, a hetediken, a Barcelona–Katalónia Nagydíjon pedig megszerezte első futamgyőzelmét is az olasz csapatnál.

Bár a hétszeres bajnok ezzel 40 pontos hátrányban, de a 2. helyre lépett az egyéni versenyben vezető mercedeses Kimi Antonelli mögött, egyelőre azonban cseppet sem bízta el magát, nem foglalkozik az új Forma–1-es rekordnak számító nyolcadik világbajnoki cím megszerzésével.

„Az idénykezdet alapján azért nem igazán gondolkodtam még a bajnoki címről. Nem gondoltam még a nyolcadikra. Naná, hogy azon dolgoztunk, hogy győzni tudjunk, de mindig is nagyon tudatában voltam annak, hogy ez időt kíván” – mondta a barcelonai futamgyőzelem fényében.

„A Mercedes lenyűgöző autóval, lenyűgöző tempóval kezdte az évet, és mindkét pilótájuk nagyszerű munkát végzett eddig. Tudjuk, hogy a teljesítményt illetően a Ferrari hátrányban van. Lesznek még hosszú-hosszú egyenesekkel bíró pályák, ahol még nagyobb hátrányban lehetünk majd.”

A Ferrari a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 2026-os felzárkóztatási motorfejlesztési programja alapján két teljesítménynövelő frissítést is hozhat majd a belső égésű erőforrásához, de azok még arrébb lesznek.

„Alapvetően nagyszerű autónk van, és ha folyamatosan képesek leszünk javítani a viselkedésén, akkor egyre gyorsabban vehetjük a kanyarokat, és így csökkenthetjük a [motorerőbeli] hátrányunkat, mielőtt az erőforrás tekintetében is fel tudunk zárkózni. De ilyen távlatban egyelőre nagyon-nagyon nehéz lenne gondolkodni.”

Hamilton az idei sikerei kapcsán kiemelte az új versenymérnökét, a Riccardo Adamit váltó Carlo Santit, aki igen fontos szerepet játszott a „feltámadásában”:

„Korábban nem ismertük egymást, nem beszéltünk, semmit nem is tudtam róla. De amint megismerkedtünk, rögtön egymásra találtunk. Jó érzés újra kapcsolatot találni egy mérnökkel, miután előtte nem ment. Előtte nagyon sokáig kiválóan működött a dolog Bonóval [Peter Bonnington, Mercedes], aki most szépen dolgozik Kimivel is. Az hiszem, [Santi] újraélesztette bennem a tüzet.”

A Forma–1-es világbajnokság a hétvégén a Red Bull Ring-i Osztrák Nagydíjjal folytatódik.