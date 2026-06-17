Lewis Hamilton múlt vasárnap, a Barcelona-katalóniai Nagydíjon megszerezte első ferraris futamgyőzelmét. Bár addig is volt már neki 105, a mostani siker még számára is mérföldkőnek számított, főleg, hogy annak idején Michael Schumacher is épp Barcelonában érte el első diadalát a maranellói csapatnál.

„30 éve, hogy Michael győzött. Én valószínűleg otthon, a kanapén ülve figyeltem a versenyt – mint valószínűleg sokan mások, vasárnaponként tányérral az ölemben, szendvicset majszolva, esetleg esetleg tésztalevest vagy hasonlót fogyasztva, már ha épp nem versenyeztem. 12 éves voltam” – idézte fel.

„Néztem a vörös autót, és arra gondoltam, vajon milyen lehet vörös pilótafülkében ülni. Az enyém most épp fehér, aminek nem is nagyon örültem, mert olyan vöröset szerettem volna, mint Michaelé volt. De elintézem majd, hogy visszatérjünk a vöröshöz” – magyarázta, utalva arra, hogy a névadó szponzor HP kék logójának kiemelésére idén az 1970-es éveket idéző nagy fehér felület került az SF26-os motorborítására és a pilóta köré.

„Persze tavaly megtapasztalhattam, milyen vörös autóba ülni, most pedig azt is, milyen vörös overallban a dobogó tetején állni, miközben a nagyszerű csapat a himnuszt énekli. Lenyűgöző volt ezt látni, az örömöt a szemükben, osztozni velük az érzésben. Majdnem elájultam, amikor megöleltem őket, a szívem majd’ kiugrott a helyéből a boldogságtól” – folytatta.