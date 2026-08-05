Ajtóba simulós, motor által kilökős kilincseket kapott az EV2, rendes mechanikus érzettel a nyitáskor. Tágas utastérbe engednek bebocsátást, legalábbis amennyire egy ekkora autó tágas lehet belülről. A szinte tökéletes téglatest forma előnyét azért az utasok megérezhetik, főleg akkor, ha a kicsi Kia négyszemélyes változatába ülnek be.

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Az EV2 ugyanis nem csak öt-, hanem négyüléses kivitelben is elérhető. A kisebb befogadóképességű autó extrája, hogy a hátsó két ülés külön csúsztatható, bő 7 centit mozoghat az ülőlap, és még a háttámla dőlésszöge is állítható. Az igazán komfortos pozíció persze a leginkább hátratolt, ekkor a legnagyobb a lábtér, de ekkor a legkisebb a csomagtér is, mindössze 321 liter. Raktérbarát üléscsúsztatással 403 literünk van, lehajtott üléstámlákkal pedig 1201.

Elsőre talán jó ötletnek tűnik ez az üléscsúsztatósdi, de nem feltétlen ad többet így az autó, mint a fix üléssoros ötfős EV2. A csomagtér (melynek használhatóságát a kalaptartó némileg rontja) padlója előretolt üléseknél nem ér el a háttámlákig, így egy fura kialakítású rakteret kapunk. A menet közben esetlegesen beeső holmik miatt a kalaptartót felhajtott állapotban is kerülgetni kell, vagy a padlót kell felemelni, hogy kivegyük cuccunkat. Ötüléses kivitelben az EV2 csomagtere 362 liter.

Keményebb tömésű, oldaltartásban a kötelező minimumot kínáló üléseket kapunk elöl, az Earth felszereltségi szintű tesztautóban mélyszürke és vászonbézs színű, részben műbőrös üléskárpittal. Ehhez meglepően puha fejtámlát párosítottak – közelről persze látja az ember, hogy gyakorlatilag egy keretre húzott háló tölti be az ostorcsapás-effektust megelőző elem szerepét. A bútorzat elektromosan mozgatható a sofőr igényeihez, van deréktámasz is, valamint ülés- és kormányfűtés.

A hangulatra ezzel a felszereltséggel nem lehet panasz, az ajtókon és a műszerfalon látható világos szövetbetétek feldobják a sötét, kemény műanyagokat. Nem rosszak a plasztikok sem, üdítő az ajtókon lévő karbonmintás nyomat. Ergonómiai szempontból talán a menetválasztó pozíciója kaphat kritikát, az erre tett bekapcsológomb észrevételéhez hajolgatni kell. Cserébe viszont tovább javult a térérzet, mivel lényegében eltűnt így a középkonzol, csak a könyöklőn maradt pár gomb. Mehetett az egész helyére egy praktikus, állítható tároló, meg egy vezeték nélküli mobiltöltő, így már nem is fáj az a vastag bajuszkapcsoló.

Igazi, nyomható gombokat kapott a kormány, könnyű és egyértelmű velük a navigáció a 12,3 colos digitális műszeregységen. Ugyanekkora a majdnem mellette lévő érintőképernyő is – de csak azért majdnem, mert a kettő közé ékelődik egy 5,3 colos érintőfelület, kizárólag a klímafunkcióknak. Igen szerencsétlen az elhelyezése, a kormánytól legalább a fele nem látható. Ami miatt ez mégsem zavaró, az az, hogy a műszerfalon lévő fizikai gombokkal is kiválthatjuk a sötétben tapogatózást.

Maga a műszeregység párosa, valamint az ezeken futó rendszer ismertebb, több korábbi Kiában találkozhattunk velük. Jól használható, könnyen kiismerhető a menürendszer, gyors és a képminőségre sem lehet panasz. Villanyautós szempontból érdekes, hogy a Kia úgy tervezte, a ccNC névre hallgató rendszer nem minden esetben kap majd gyári navigációt, mondván, hogy sokan telefontükrözéssel, más térképszolgáltatás használatával közlekednek. Aki ezt választja, az pénzt spórolhat, cserébe viszont nem látja a gyári navi kalkulációját arra vonatkozóan, milyen töltöttségi szinttel érkezik meg az EV2 a célállomásra. Tesztautónkba bekerült a Kia-féle térképalkalmazás, és természetesen vezeték nélküli kapcsolattal futott az Android Auto/Apple CarPlay is.