Könnyen, egyszerűen megtalálható az optimális vezetési helyzet a Pumában, a kissé szögletesre formázott, jó fogású, alul felül lapított kormány tág határok között állítható – szükség is van rá a szerény belmagasság miatt jobban hátra kell dönteni a háttámlát, ha valaki túl magas – a jól oldaltartású ülések kényelmesek, és klassz a kárpit is, ami nem csak szép, de kellemes tapintású is.

20 fotó

A hagyományos váltókar elhagyásával és az irányváltó kormány mögötti bajuszkapcsolóra telepítésével kétszintes középkonzolt sikerült kialakítani az autóban, sok rakodóhellyel, vezetékes és vezeték nélküli töltési lehetőséggel, pohártartóval, könyöklővel, miazmással.

Aki kedveli a hagyományos kapcsolókat, gombokat, az örülhet a kormány baloldalán lévő, lassan kiveszőben lévő, de tökéletesen használható forgókapcsolónak, amivel a fényeket lehet könnyen, logikusan kapcsolni. Emellett rendes, tekerős hangerőszabályzó található benne, aminek közepén a felirat tekerés közben nem mozdul, így mindig olvashatóan áll.

Sajnos a klímakonzolt hiába keressük, az már a nagyméretű, középső érintésérzékeny képernyőre került, virtuális gombok formájában. Kijelzőből két daarb került a Pumába, az egyik 12,8 coll átlójú és a műszerfal szerepét tölti be, a másik 12 colos és a fedélzeti rendszer fut rajta. Az anyaghasználat jó, a legtöbb felület a szemnek és a kéznek is kellemes.

Kis belmagasság

Elöl 190 centiméteres magassággal még éppenhogy el lehet férni, a beárnyékolható üvegtető nélküli változat valószínűleg egy kicsit többet nyújt belmagasságban. Cserébe nem annyira világos, barátságos a beltér. Hasonló a helyzet a hátsó üléssorban, ahol ilyen magassággal már a láb és a fejtér is nagyon kicentizett. Emellett az üléspozíció sem optimális, a megszokottnál magasabbra húzott térdekkel lehet benne utazni. Viszont a hátsó sorban ülők is kaptak USB és 12 voltos töltőpontokat.

Meglepően nagy az 566 literes a csomagtartó, igaz, ebbe az autó orrában található első csomagtartó – frunk – 43 literes befogadóképessége is benne van. A padló szintje kétféle magasságban is rögzíthető, és legalul egy óriási, még a korábbinál is nagyobb térfogatú mély üreg található, aminek az aljába lefolyót építettek. Ha valaki bő vízzel mosná ki a rekeszt, egyszerűen leeresztheti belőle a maradékot.

A háttámlák 1/3 : 2/3 arányban dönthetők, és a padlószint beállításával sík felület is kialakítható a raktérben. A csomagtartó ajtaja az alapváltozatban kézi erővel nyitható, a jobban felszerelt kivitelben azonban villanymotor nyitja, csukja.