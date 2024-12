Az új Ford Explorer ára 17 050 000 forintról indul a belépőmodellel – 52 kWh-s akkumulátorral és 170 lóerős villanymotorral. A kipróbált 286 lóerős kivitel alapára 19,35 millió forint, az összkerekes 340 lóerős pedig 20,85 millióról indul.

Az alapváltozatok felett csak a Premium felszereltségi szintet találjuk ez mindhárom modellnél 1,45 millióval fejeli meg a vételárat. Az alapfelszereltség is elég gazdag, de a Premium komoly extrákkal csábít: a 10 hangszórós B&O hifi, a 19 colos helyett 20 colos abroncsok, az elektromos csomagtérajtó, és a LED helyett, adaptív LED-mátrix fényszórók is beletartoznak. Utóbbi tényleg hasznos, hatékonyan, jól működik.

A Ford Explorer és vetélytársai – Listaár, forint Ford Explorer Standard Range (52 kWh, 170 LE) 17 050 000 Ford Explorer Extended Range (77kWh, 286 LE) 19 350 000 Volkswagen ID.4 (77 kWh, 286 LE) 21 324 570 Skoda Enyaq 85 (77 kWh, 286 LE) 24 723 090 Renault Scenic E-Tech Electric EV60 (60 kWh, 170 LE) 18 499 000 BYD Atto 3 (60,4 kWh, 204 LE) 13 997 900 Honda e:NY1 (68 kWh, 204 LE) 16 990 000

Persze ezt még lehet fűszerezni, ha szeretnénk, hogy az adaptív tempomatot aktiválva szépen a sáv közepét kövesse az autó, és szükségünk van 360 fokos felső nézetet adó kamerarendszerre, akkor a Vezetéstámogató csomaggal megkaphatjuk mindezt 550 ezer forintért a head up displayt is hozzácsapva. A hőszivattyús fűtés szintén feláras, ezért is 500 ezret kell pluszban fizetni.